Valanghe in Francia | due scialpinisti morti sul Monte Bianco

Valanghe in Piemonte e in Francia : tre morti e tre feriti : Uno snowboarder è morto sulle Alpi Lepontine, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola , dopo essere precipitato da un salto di roccia in località San Domenico di Varzo. Un 36enne è invece in ...

Valanghe - Francia : 2 sciatori morti ed un alpinista disperso nell’Alta Savoia : Incidente in montagna sulle Alpi Francesi, dove due sciatori, di cui uno belga, sono morti travolti da due Valanghe distaccatesi contemporaneamente sulle Alpi Francesi mentre un alpinista svizzero è dato per disperso sempre nella zona dell’Alta Savoia. I due sciatori stavano sciando fuori pista – un azzardo assoluto con la neve caduta negli ultimi giorni specialmente sulle Alpi occidentali – quando sono stati investiti da due ...

Maltempo - allerta Valanghe : chiusi il traforo e il valico per la Francia : Per l’alto rischio valanghe, Anas e le autorita’ francesi hanno disposto oggi pomeriggio la chiusura della statale della Val Roja, nel tratto tra Limone Piemonte e il colle di Tenda. Altissimo il rischio valanghe anche nel primo tratto in territorio francese. Chiuso anche il colle della Maddalena, sempre nel Cuneese, per una valanga che si e’ staccata nel tratto tra Argentera e il confine francese. Domani mattina era gia’ ...