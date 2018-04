Vaccini | ultimo giorno per mettersi in regola

Vaccini - oggi ultimo giorno per mettersi in regola : oggi i dirigenti scolastici sono chiamati a trasmettere alle Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali dei bambini fino a 6 anni: requisito fondamentale per l'accesso nelle strutture, comprese quelle private non paritarie

Vaccini - oggi ultimo giorno per mettersi in regola : oggi è l'ultimo giorno in cui i genitori di bambini fino a sei anni possono mettere in regola i propri figli con le vaccinazioni, altrimenti i bimbi non potranno accedere alle scuole dell'infanzia.Continua a leggere

Vaccini - oggi ultimo giorno per mettersi in regola : Giornata clou, oggi, per la vicenda Vaccini: entro lunedì 30 aprile, infatti, i dirigenti scolastici sono chiamati a trasmettere la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli ...

Vaccini - nidi e materne : oggi ultimo giorno per presentare la documentazione - stimati 30mila bimbi non in regola : Potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno ammessi a scuola,...