ilfattoquotidiano

: Vaccini, scatta l’ora X delle espulsioni dagli asili. Oggi le ultime scuole di 12 regioni trasmettono i documenti a… - Cascavel47 : Vaccini, scatta l’ora X delle espulsioni dagli asili. Oggi le ultime scuole di 12 regioni trasmettono i documenti a… - TutteLeNotizie : Vaccini, scatta l’ora X delle espulsioni dagli asili. Oggi le ultime scuole di 12 regioni… -

(Di lunedì 30 aprile 2018)l’ora X per chi non è in regola coia scuola. Nella giornata di, i dirigenti scolastici di 12trasmetteranno alle rispettive Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali, ovvero comunicheranno l’eventuale mancato deposito. Le altre lo hanno già fatto ai primi di marzo. Da qui in poi si chiude il ciclo della raccolta dei certificati e scatteranno controlli ed esclusioninonché le sanzioni nelledell’obbligo per i ragazzi non vaccinati. Non è chiaro quanti al rientro dal ponte del Primo maggio rischieranno l’esclusione. Solo in Veneto si contano 21mila minori completamente scoperti dalle somministrazioni obbligatorie, 8.900 sono i bimbi nella nella fascia 0-6 anni che rischiano dunque di restare fuori dalle. Per gli altri gradi di istruzione, a partire dalla scuola ...