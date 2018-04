: Vaccini, scade il termine per inviare la documentazione alle Asl - SkyTG24 : Vaccini, scade il termine per inviare la documentazione alle Asl - NotizieIN : Vaccini, scade termine messa in regola - CybFeed : #News #Vaccini, scade termine messa in regola -

Oggi ultimo giorno per mettersi incon i. I dirigenti scolastici sono chiamati a trasmettere alle Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali dei bambini fino a 6 anni, fondamentale per l'accesso nelle strutture, comprese quelle private non paritarie.(Di lunedì 30 aprile 2018)