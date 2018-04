Vaccini | oggi ultimo giorno per mettersi in regola

Vaccini - da oggi i bimbi non in regola non saranno ammessi in nidi e materne : È scaduto il 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. E le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini a partire da lunedì 12 marzo."Per l'esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l'immunità di gregge è ...

Vaccini : da oggi porte sbarrate nelle scuole per chi non è in regola - domani un forum a Roma : È scaduto il 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. oggi le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini. Il tema dei Vaccini, che sta creando uno stato di tensione in molte famiglie italiane, sarà al centro del forum medico-scientifico “Un Check-Up per l’Italia”, ...

Vaccini - news 10/3 : oggi scade presentazione certificati - guida completa : oggi, sabato 10 marzo 2018, scade il termine per presentare alle istituzioni scolastiche la documentazione relativa ai Vaccini obbligatori per gli studenti di età inferiore a 16 anni. E’ bene precisare che in alcune Regioni italiane sono state istituite le procedure semplificate attraverso l’implementazione delle cosiddette “anagrafe vaccinali”. Le Regioni in questione sono: Trento e […] L'articolo Vaccini, news 10/3: oggi scade ...

