Vaccini | oggi è l' ultimo giorno per i certificati a scuola

Vaccini e scuola - oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola : Vaccini e scuola, oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola Le scuole invieranno alle Asl la documentazione per i bambini fino a sei anni. Si tratta di un requisito fondamentale per l’accesso nelle strutture, comprese quelle private non paritarie Continua a leggere

Vaccini - oggi la scadenza per le comunicazioni dei presidi. Ora rischio multe ma la copertura cresce : ROMA - Sulla questione Vaccini, oggi c'è una importante scadenza per i presidi delle scuole dell'obbligo, che devono trasmettere alle Asl i dati degli alunni non in regola. Si tratta di un termine che ...

Vaccini - oggi la scadenza per le comunicazioni dei presidi. Ora rischio multe ma la copertura cresce : Non sono però ancora stati fissati i criteri con cui applicare le sanzioni da 100 a 500 euro. In meno di sei mesi dalla nuova legge, la percentuale dei bambini...

Vaccini obbligatori : oggi l’ultima chiamata - i dirigenti scolastici inviano i dati alle ASL : Entro oggi i dirigenti scolastici dovranno trasmettere alle Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari in riferimento ai Vaccini obbligatori: l’Asl “provvederà agli adempimenti di competenza e, ricorrendo i presupposti, a quello previsto dall’articolo 1 comma 4 del decreto legge 73 del 2017” e quindi anche alle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalle indicazioni operative del Miur ...

Vaccini : scade oggi - 30/4 - il termine per mettersi in regola : oggi, lunedì 30 aprile 2018, è il giorno in cui i dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado dovranno necessariamente adempiere agli obblighi previsti dalla legge, inviando tutta la documentazione vaccinale necessaria alle Asl di riferimento. Il 5 agosto 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 31 luglio 2017, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante ...

Vaccini e scuola - oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola : Vaccini e scuola, oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola Le scuole invieranno alle Asl la documentazione per i bambini fino a sei anni. Si tratta di un requisito fondamentale per l’accesso nelle strutture, comprese quelle private non paritarie Continua a leggere

Vaccini : oggi ultima chiamata per mettersi in regola. "Chi non lo fa - non entrerà a scuola" : Genitori e bimbi avvisati: oggi, 30 aprile, è l'ultimo giorno utile per mettersi in regola con le vaccinazioni. Entro la giornata odierna, infatti, i dirigenti scolastici dovranno trasmettere alle ASL la documentazione presentata da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali dei bimbi fino a sei anni di età. Il requisito è obbligatorio e solo così i piccoli studenti potranno accedere a scuola.Si tratta ...

Vaccini - oggi ultimo giorno per mettersi in regola : oggi i dirigenti scolastici sono chiamati a trasmettere alle Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali dei bambini fino a 6 anni: requisito fondamentale per l'accesso nelle strutture, comprese quelle private non paritarie

Vaccini - scatta l’ora X delle espulsioni dagli asili. Oggi le ultime scuole di 12 regioni trasmettono i documenti alle Asl : scatta l’ora X per chi non è in regola coi Vaccini a scuola. Nella giornata di Oggi, i dirigenti scolastici di 12 regioni trasmetteranno alle rispettive Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali, ovvero comunicheranno l’eventuale mancato deposito. Le altre lo hanno già fatto ai primi di marzo. Da qui in poi si chiude il ciclo della raccolta dei certificati e scatteranno controlli ed ...

Vaccini - oggi ultimo giorno per mettersi in regola : oggi è l'ultimo giorno in cui i genitori di bambini fino a sei anni possono mettere in regola i propri figli con le vaccinazioni, altrimenti i bimbi non potranno accedere alle scuole dell'infanzia.Continua a leggere

Vaccini - oggi ultimo giorno per mettersi in regola : Giornata clou, oggi, per la vicenda Vaccini: entro lunedì 30 aprile, infatti, i dirigenti scolastici sono chiamati a trasmettere la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli ...

Vaccini - da oggi i bimbi non in regola non saranno ammessi in nidi e materne : È scaduto il 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. E le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini a partire da lunedì 12 marzo."Per l'esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l'immunità di gregge è ...

Vaccini - “NIENTE SCUOLA PER BIMBI NON IN REGOLA”/ Oggi scaduti termini - i presidi : “a rischio nidi e materne” : VACCINI, Oggi scaduti i termini: "niente SCUOLA per i BIMBI non in regola", l'allarme lanciato dai presidi “a rischio nidi e materne, situazione difficile". Burioni "necessaria informazione"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:47:00 GMT)

Vaccini : da oggi porte sbarrate nelle scuole per chi non è in regola - domani un forum a Roma : È scaduto il 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. oggi le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini. Il tema dei Vaccini, che sta creando uno stato di tensione in molte famiglie italiane, sarà al centro del forum medico-scientifico “Un Check-Up per l’Italia”, ...