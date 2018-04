Vaccini e scuola - oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola : Vaccini e scuola, oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola Le scuole invieranno alle Asl la documentazione per i bambini fino a sei anni. Si tratta di un requisito fondamentale per l’accesso nelle strutture, comprese quelle private non paritarie Continua a leggere

Vaccini - 1.800 famiglie 'fuori legge'. Per ora nessuna esclusione da scuola o multa : Nel comprensorio cesenate , 15 comuni, uno su tre si è messo in regola coi Vaccini, gli altri hanno fatto orecchie da mercante oppure, per problemi di salute, hanno dovuto rimandare il vaccino dei ...

Vaccini obbligatori - il decreto Lorenzin funziona. Decine di bimbi esclusi da scuola in tutta Italia : Il decreto Lorenzin per l'obbligo vaccinale ha ottenuto i risultati sperati: "Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto. Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l’immunità di gregge è stata raggiunta e per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella soglia”.Continua a leggere

Vaccini : decine di bambini respinti da scuola | : Quattro alunni mandati a casa a Milano, episodi simili a Sulmona, diversi casi in Sardegna. Il termine ultimo per la presentazione dei documenti è scaduto il 10 marzo

Vaccini : 4 bimbi respinti in una scuola di Sulmona : Quattro bambini non sono risultati in regola con i Vaccini e la dirigente scolastica li ha rimandati a casa ordinando alle famiglie di mettersi in regola con le disposizioni di legge. E’ accaduto all’Istituto comprensivo ‘Serafini – Di Stefano’ di Sulmona (L’Aquila). “Si tratta di quattro differenti casi – spiega la dirigente Elvira Tonti – due in via di risoluzione perché provocati da una ...

Vaccini obbligatori - cosa succede a chi non ha consegnato la certificazione a scuola? : (Foto: Scuola di fallimento/Play Res) Come ribadito più volte nei giorni scorsi dalla ministra della Salute Lorenzin, da oggi si fa sul serio. Il 10 marzo è scaduto il termine per la presentazione della documentazione che accertasse la situazione vaccinale dei minori da 0 a 16 anni. E da lunedì 12 marzo gli istituti scolastici sono tenuti ad applicare quanto previsto dalla legge sui Vaccini obbligatori. Che cosa accade ora? Nulla di più di ...

