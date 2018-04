USA - Indice Fed di Dallas aprile sotto attese : L'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas continua ad espandersi anche se a un ritmo più lento rispetto alle attese, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing ...

USA - case più care a febbraio. Indice S&P Case Shiller +6 - 8% a/a : Teleborsa, - I prezzi delle Case negli Stati Uniti continuano a crescere . Secondo quanto rilevato da Standard & Poor's, nel mese di febbraio, l'Indice S&P Case Shiller, che misura l'andamento dei ...

USA - case più care a febbraio. Indice S&P Case Shiller +6 - 8% a/a : I prezzi delle Case negli Stati Uniti continuano a crescere . Secondo quanto rilevato da Standard & Poor's, nel mese di febbraio, l'Indice S&P Case Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle ...

USA - a picco l'indice Fed di Richmond sul manifatturiero : L 'indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero evidenzia un inatteso crollo dell'attività . Nel mese di aprile l'indicatore, che sintetizza lo stato dell'attività del distretto, è scivolato a -3 ...

USA - l'indice CFNAI cala oltre le attese : Peggiora molto più delle attese l' attività economica nel Distretto Fed di Chicago nel mese di marzo . L' indice Fed Chicago sull'attività nazionale , CFNAI, si è portato a +0,10 punti dai +0,88 di ...

Quindicenne si suicida dopo un brutto voto. Il messaggio ai genitori : "ScUSAtemi per non essere stato all'altezza" : Andava male a scuola e per lui questo era un peso insopportabile nei confronti della famiglia, tanto da decidere di farla finita. Si è suicidato lanciandosi dal quarto piano della palazzina dove abitava con i genitori in centro a Mantova, il ragazzino di 15 anni trovato esanime, oggi pomeriggio, nel cortile interno dopo un volo di 12 metri.Inutili i soccorsi. Il 15enne è morto un'ora dopo al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma ...

USA : Indice Empire State Manufactoring NY aprile a 15 - 8 punti : Un valore al di sopra dello zero indica che l'economia del settore manifatturiero dello stato di New York è in fase di espansione. I tempi di consegna hanno continuato ad allungarsi e le scorte sono ...

Studentessa quindicenne muore sotto un treno a Porta SUSA a Torino : Grave incidente alla stazione Porta Susa di Torino nella prima mattinata di oggi, mercoledì 4 aprile. Pochi minuti dopo le 7 Beatrice Inguì, una quindicenne di Rivoli, è stata travolta dal treno regionale 2005 diretto a Milano, rimanendo incastrata sotto il convoglio, al binario 4. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provato a disinc...

Una quindicenne è morta investita da un treno nella stazione di Torino Porta SUSA : Una quindicenne è morta questa mattina investita da un treno nella stazione di Torino Porta Susa. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe inciampata e caduta nella sede dei binari, mentre stava arrivando un treno regionale diretto a Milano. Era insieme ad The post Una quindicenne è morta investita da un treno nella stazione di Torino Porta Susa appeared first on Il Post.

Torino Porta SUSA - cade sotto un treno : morta studentessa quindicenne : La ragazza aveva riPortato ferite gravissime dopo essere rimasta incastrata sotto un treno regionale, al binario 4 della stazione di Torino Porta Susa. Sembra che lo zaino fosse rimasto impigliato nel treno

Il superindice USA cresce oltre le attese a febbraio : Teleborsa, - cresce a ritmo più moderato ma al di sopra delle attese il superindice USA relativo alle condizioni economiche . Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, a ...

Il superindice USA cresce oltre le attese a febbraio : cresce a ritmo più moderato ma al di sopra delle attese il superindice USA relativo alle condizioni economiche . Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, a febbraio il Leading ...

Germania - le minacce protezionistiche degli USA colpiscono l'indice Zew : Peggiorano notevolmente le aspettative di crescita dell'economia tedesca. A marzo, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, scende a 5,1 punti dal 17,8

Germania - le minacce protezionistiche degli USA colpiscono l'indice Zew : Peggiorano notevolmente le aspettative di crescita dell'economia tedesca . A marzo, l'indice ZEW , un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, scende a 5,1 punti dal 17,8 di gennaio . Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta anche sotto le attese degli analisti che avevano stimato ...