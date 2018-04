Usa | caos alla frontiera del Messico per richiedenti asilo

Confine Usa-Messico - caos migranti : 1.06 Il passaggio di frontiera fra Usa e Messico all'altezza di San Diego ha raggiunto il massimo della sua capienza ancor prima che arrivi un caravan di circa 200 migranti centroamericani intenzionati a richiedere asilo e atteso in queste ore dopo un viaggio di circa un mese attraverso il paese. Lo riferiscono le autorità di frontiera Usa. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump aveva ribadito come il fenomeno incontrollato dei migranti ...

Elezioni Amministrative a RagUsa : caos nel centrodestra : A Ragusa è caos nel centrodestra in previsione dell'Elezioni Amministrative. Gianfranco Miccichè annuncia che Forza Italia appoggia Tumino.

Piazza San Carlo - accUsati caos salgono 4 : ANSA, - TORINO, 24 APR - salgono a quattro i componenti della banda dello 'spray al peperoncino' accusati di aver provocato il caos, in Piazza San Carlo a Torino, la sera del 3 giugno 2017. Ad Hamza ...

P.za S.Carlo - salgono a 3 accUsati caos : ANSA, - TORINO, 23 APR - C'è un terzo fermo nell'inchiesta sulla rapina che la sera del 3 giugno 2017 a Torino ha scatenato il panico in piazza San Carlo. Il provvedimento ha raggiunto in carcere ...

Usa - sistema informatico in tilt : caos denuncia redditi : WASHINGTON - Versa nel caos la presentazione della denuncia dei redditi dei contribuenti americani. Martedì scorso un 'baco' all'interno del complesso sistema informatico dell'Internal Revenue Service ...

Siria : Putin telefona a Iran - avverte su caos con nuovi attacchi Usa. Washington prepara sanzioni contro Mosca : Avvertimento della Russia agli Stati Uniti, dopo i bombardamenti sferrati contro la Siria da Usa-Francia-UK.

Caos in Piazza S.Carlo - cade accUsa di omicidio preterintenzionale : Lo ha deciso il gip di Torino nell'udienza di convalida il fermo dei due giovani arrestati nei giorni scorsi - Da 'omicidio preterintenzionale' a 'morte come conseguenza di altro delitto': il gip di ...

Usa - Gb e Francia : "I raid in Siria erano necessari". Putin : "Attacchi illegali portano caos" : L'Onu boccia la risoluzione russa contro "l'aggressione armata occidentale". Riunione piena di tensioni ieri a Palazzo di Vetro. Presentata nuova risoluzione da Usa-Gran Bretagna e Francia. Gli Usa: "Pronti a colpire ancora". Papa Francesco: "Profondamente turbato, prevalga la pace"

Usa - Gb e Francia : "Bombardamenti erano necessari". Russia : "Altri attacchi e sarà caos" : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo". Lo ha detto Papa ...

Caos Piazza San Carlo - sette arresti : due sono accUsati di omicidio. «Spray urticante per rapinare la gente» : TORINO - Quel giorno morì una ragazza, Erika Pioletti. Quasi un anno dopo quella serata da incubo, sette persone sono state arrestate a Torino perchè sospettate di essere...

Caos in piazza San Carlo - arrestati autori del panico “Usarono spray urticante per mettere a segno rapine” : Caos in piazza San Carlo, arrestati autori del panico “Usarono spray urticante per mettere a segno rapine” Otto persone, accusate di aver scatenato il panico in piazza a Torino durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League, sono state arrestate dalla polizia. Il Caos si scatenò dopo che il gruppo tentò di […]

“Devi dire tutto…”. Isola choc. L’accUsa di Jonathan ad Alessia Mancini. Caos in diretta : l’ex gieffino sbotta e ‘spiffera’ le confidenze velenose della naufraga su Nadia Rinaldi&Co : L’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi è partita col botto, tra discussioni, retroscena e chiarimenti. Dopo la scelta dei naufraghi di mandare direttamente in finale Amaurys Perez e Francesca Cipriani che si salva dall’eliminazione, la puntata è un concentrato di accuse. I protagonisti sono Alessia Mancini e Jonathan Kashanian che si ritrovano poi in nomination e che se dicono di cotte e di crude. Il naufrago ...