Urus | la Lamborghini dei Suv Mix perfetto tra Dna del marchio e versatilità degli sport

Lamborghini Urus - La vera anima della super Suv - VIDEO : Siccome il mondo dell'auto ubbidisce a istinti pavloviani, quando si è saputo che la Lamborghini s'era messa in testa di produrre una sport utility, la domanda che è corsa fra le schiere degli appassionati è stata una, e una sola: "Sarà una vera Lambo?". Ora, a mio modesto avviso la questione è mal posta. L'appartenenza a uno specifico Dna è oggi un concetto aleatorio. La Cayenne è una vera Porsche? Tutti ricorderanno come ...

Lamborghini Urus - La vera anima della super Suv - VIDEO : Siccome il mondo dell'auto ubbidisce a istinti pavloviani, quando si è saputo che la Lamborghini s'era messa in testa di produrre una sport utility, la domanda che è corsa fra le schiere degli appassionati è stata una, e una sola: "Sarà una vera Lambo?". Ora, a mio modesto avviso la questione è mal posta. L'appartenenza a uno specifico Dna è oggi un concetto aleatorio. La Cayenne è una vera Porsche? Tutti ricorderanno come ...

Per Lamborghini Urus è vero amore a prima vista : Pierluigi Bonora Roma «Volevo questa macchina solo per me. È sempre stato un sogno e deve rimanere un sogno», firmato Ferruccio Lamborghini. La frase passata alla storia, vergata dal fondatore della ...