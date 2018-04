Uranio impoverito | lo Stato sapeva e non ha fatto niente | “I superiori mi ordinarono di

Addio all’ex vicebrigadiere Gaetano Luppino - contaminato dall’ Uranio impoverito in missione : Era stato dichiarato inidoneo e congedato per la malattia ma il Ministero non gli aveva riconosciuto la causa di servizio.Continua a leggere

Corea del Nord - "incidente nucleare" : Uranio impoverito nei cieli dell'Alaska - l'agghiacciante sospetto : Micro-tracce di un "incidente nucleare". È l'agghiacciante sospetto dietro la presenza innaturale di particelle di uranio 238 e uranio 235 (prodotto dall'uomo) nei cieli dell'Alaska . Non c'è nessun allarme radioattivo, perché la quantità è infinitesimale, ma la "sorpresa" è per il momento inspiegabi

Uranio impoverito - muore un altro soldato di cancro - aveva 32 anni : Ivan Autobello era un giovane di 32 anni, il quale si era arruolato volontario nell’esercito. Il giovane è stato mandato molte volte in missione all’estero in zone in cui era stato esploso l’Uranio impoverito. Purtroppo Ivan si è ammalato ed è morto, lasciando nel dolore più atroce i suoi genitori e la sua ragazza. Ivan era andato in missione all'estero per pagare il mutuo Al rientro da una missione all’estero nove mesi fa a Ivan è stato ...