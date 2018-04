Uomini e Donne La madre di Nicolò Brigante dice la sua sulla scelta Trono Classico

Uomini e Donne/ Video - Sossio Aruta - un tuffo in mare per dimenticare le polemiche? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Protagonista indiscusso delle polemiche del dating show, Sossio Aruta ha inaugurato la stagione estiva con un tuffo. Ecco il filmato del suo...(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro - dure accuse : "Persona falsa che gioca coi sentimenti" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro ancora al centro delle critiche: l'attacco della sua ex corteggiatrice Roberta De Grazia(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 07:35:00 GMT)

“Ecco che fine ha fatto Giorgio Alfieri”. Lo ricordate? Ex tronista di ‘Uomini e Donne’ - e anche ex del reality calcistico ‘Campioni’ - aveva fatto innamorare migliaia di ragazze. Poi di lui si sono perse le tracce - ma ora torna agli onori della cronaca… : Maria De Filippi e il suo programma ”Uomini e Donne” sono visti come una sorta di ”riabilitazione” o ”trampolino di lancio” per la movimentata carriera nel mondo dello spettacolo. Da quando il primo ”trono” è andato in onda, all’interno dello studio di U&D si sono susseguiti tantissimi personaggi tra tornisti, troniste, corteggiatori e opinionisti. Tra questi c’è ...

Uomini e Donne/ Tomas e Donatella - storia finita? La dama confessa : "Voglio solo lui - ma..." (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. La storia tra Tomas Fierro e Donatella Lopar è finita? La dama svela: "Voglio conoscere solo lui ma spero si sbocchi"(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Gemma e Giorgio : la verità sul bacio da Costanzo Video : A distanza di una settimana dal bacio, Giorgio Manetti [Video] e #Gemma Galgani sono tornati a parlare di quanto accaduto nel salotto del Maurizio Costanzo Show in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di #Uomini e Donne. Il ballo sulle notte di ‘Noi due nel mondo e nell’anima’ aveva riacceso l’entusiasmo dei seguaci della coppia del trono over. Nelle ore successive era circolata anche la notizia di un possibile addio al people show per ...

Uomini e Donne/ Nilufar Addati - scelta anticipata? Una confessione importante (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati anticipa la sua scelta alla prossima settimana? La tronista ha capito chi vuole al suo fianco tra Nicolò e Giordano(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:05:00 GMT)

LA SCELTA DI NICOLÒ BRIGANTE/ Chi è - Marta o Virginia? L'opinione del web (Uomini e Donne) : Chi è la SCELTA di NICOLÒ BRIGANTE? Il tronista ha deciso chi è la donna che vuole al suo fianco tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum. L'indizio di Raffaella Mennoia(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:27:00 GMT)

La scelta di Nicolò Brigante/ Chi è - Marta o Virginia? Raffaella Mennoia lascia un indizio (Uomini e Donne) : Chi è la scelta di Nicolò Brigante? Il tronista ha deciso chi è la donna che vuole al suo fianco tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum. L'indizio di Raffaella Mennoia(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:43:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 27/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Sossio. Lo avevamo lasciato al centro dello studio con Chiara che pretendeva delle spiegazioni da lui. Si sente presa in giro e non accetta le sue giustificazioni. Sossio ribatte affermando che non si fida di lei e di come si è comportata nei suoi confronti. In studio entra Ursula. Sossio riprende il discorso, sostiene che tutte le “infamate” che riceve sono per colpa della ...

Uomini e Donne - Giorgio Alfieri e l'appello a Maria de Filippi : pronto a tornare sul trono? : Giorgio Alfieri, calciatore tra i protagonisti del reality "Campioni, il sogno" nel 2004. Nel 2006 diventa tronista di Uomini e Donne e lì incontra Martina Luciani. I due escono insieme dal programma e insieme hanno una bambina, Asia. Una bella storia d'amore che però si è conclusa. Difficile spiegare ad Asia il perché: Ho provato a spiegarle che mamma e papà si vogliono sempre bene - racconta Alfieri - ma che non era più possibile stare ...

Uomini e donne - la scelta di Nicolò : ecco gli indizi choc di Raffaella Mennoia Video : Ieri pomeriggio era in programma una nuova registrazione [Video] di #Uomini e donne trono classico dedicata a Nicolò Brigante, il tronista di questa edizione chiamato a fare la sua scelta finale. Una registrazione decisamente molto attesa dal pubblico che ovviamente si aspettava di scoprire il nome della corteggiatrice tra Marta e Virginia che avrebbe fatto centro nel cuore del tronista. Tuttavia le aspettative sono andate deluse, dato che non ...

Uomini e Donne : Il weekend di Nicolò Video : Dopo Paolo Crivellin, anche la scelta di Nicolò Brigante è preceduta da un weekend in una villa con entrambe le corteggiatrici. Infatti durante la scorsa registrazione il tronista ha dichiarato di essere ad un passo dalla scelta e che nella puntata successiva avrebbe concluso il suo percorso. Il percorso di Nicolò Il tronista Nicolò Brigante da qualche mese è conteso tra due corteggiatrici: Marta e Virginia. Fin da subito ha creato un forte ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico - Nicolò Brigante ha scelto Marta Pasqualato? Gli indizi : Registrazione Uomini e Donne , anticipazioni Trono Classico 26 aprile 2018. Marta Pasqualato lascia il programma poco prima della scelta di Nicolò Brigante, ma...(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:08:00 GMT)

Uomini e Donne - Maria De Filippi definitiva con Sossio : "Se non sei interessato non iniziare" : Mentre il trono classico di Uomini e Donne volge al termine, quello over si fa sempre più interessante e inaspettato. Tra coppie che scoppiano e coppie che si formano, il pubblico, ormai da tre anni, ...