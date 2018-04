Una Viola di spine per Sarri & co

Nintendo - Valve - Sony e EA sono state segnalate in Norvegia per violazione di Una legge europea a tutela dei consumatori : Il consiglio norvegese dei consumatori NCC ha segnalato le principali vetrine digitali per violazione della legislazione europea sui consumatori, riporta Gameindustry.In seguito ad un'inschiesta dell'anno scorso è risultato infatti che Nintendo non sia ancora riuscita ad offrire al consumatore la possibilità di annullare il software pre-ordinato via eShop, mentre anche Steam, Origin e il PlayStation Store sono stati segnalati per motivi ...

Asilo Merlini - Curzi : 'Non c'è più Una suora come direttrice. Violate le volontà testamentarie' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " " L'Asilo Merlini non ha più una suora come direttrice ". L'accusa arriva da Marco Curzi che, sull'argomento, presenterà una mozione in occasione del consiglio comunale del ...

Una corte tedesca vieta a Facebook di cancellare un commento anche se viola le sue policy : ... alimenta la possibilità che lo strumento , segnalazione o filtraggio, possa essere utilizzato per contenuti ulteriori, come opinioni in dissenso rispetto a quelle della classe politica, estendendo ...

No Tav - raccontò irruzione di manifestanti nella sede di Una società : giornalista condannato per violazione di domicilio : Quattro mesi di carcere, pena sospesa e non menzione della sentenza. È la condanna stabilita dal tribunale di Torino nei confronti di Davide Falcioni, giornalista di Fanpage che il 24 agosto 2012 aveva seguito alcuni militanti nel corso di una manifestazione di protesta dei No Tav terminata in uno studio di geometri e ingegneri impegnati nelle progettazioni di opere per la Torino-Lione. “Questa condanna è un bavaglio per la stampa – ...

Varese - I diritti inviolabili della Costituzione - Una mattina all'Insubria : ... giunto alla edizione numero nove e dedicato al tema: Storia, scienza e filosofia. Venerdì 6 aprile 2018 , ore 9-13, l'Aula magna del Collegio Cattaneo, Via Dunant 7, Varese, ospiterà Ezio Sciarra , ...

Bardonecchia - Francia ribadisce : nessUna violazione sovranità Italia : "Non c'è stata alcuna violazione della sovranità Italiana, soltanto un stretta applicazione dell'accordo del 1990 che consente di effettuare controlli da una parte e dall'altra della frontiera". Lo ha ...

Under Armour con MyFitnessPal ha subito Una violazione dei dati di 150 milioni di account : Under Armour ha annunciato che la sua controllata MyFitnessPal è stata colpita da una significativa perdita di dati, con 150 milioni di account compromessi L'articolo Under Armour con MyFitnessPal ha subito una violazione dei dati di 150 milioni di account proviene da TuttoAndroid.

Violante : "E' il peggior nemico di se stesso a Renzi serve Una quarantena" : "Renzi è il peggior nemico di se stesso. Per impazienza ha logorato una grande speranza con una sequenza di azioni apparse prive di strategia". Lo dice Luciano Violante, intervistato da La Stampa . ...

“Non è giusto”. Davide Astori - è successo davvero. Quelle parole (imperdonabili) sul capitano viola morto tre settimane fa. E non Una - ma ben due volte… : Sono passate quasi tre settimane dalla tragica scomparsa di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina morto all’improvviso, a 31 anni, nella notte prima del match contro l’Udinese. Il capitano viola lascia la compagna Francesca Fioretti, al suo fianco dal 2013, e la loro bimba Vittoria, nata nel febbraio del 2016. Il corpo senza vita di Astori è stato ritrovato domenica 4 marzo mattina, intorno alle 9.30, dal massaggiatore ...

Bufera in procura - nessUna marcia indietro del pg Zucca : Italia vìola le convenzioni : Però la rimozione del funzionario condannato è un obbligo convenzionale, non una scelta politica, e queste cose le ho dette e scritte anche in passato. Il Governo deve spiegare perché ha tenuto ai ...

Consip - Csm : su Tiziano Renzi nessUna violazione di legge da parte del pm Woodcock : nessuna violazione di regole è stata commessa dal pm di Napoli Henry John Woodcock, nell'ambito degli accertamenti compiuti nell'inchiesta Consip su Tiziano Renzi. Il padre dell'ex premier venne ...

Violata Una busta - sospesa la gara d'appalto al Cardarelli : Cardarelli, revocata per delibera del direttore generale Ciro Verdoliva la gara per l'attribuzione del servizio di trasporto di campioni biologici dalle strutture trasfusionali della provincia di ...

Cortana - scoperta Una vulnerabilità per violare il PC : Alcuni ricercatori hanno rivelato che Cortana, il celebre assistente vocale di Windows 10, potrebbe essere utilizzata per violare la sicurezza dei computer. In pratica i ricercatori Tal Be’ery e Amichai Shulman hanno scoperto che nella schermata di Lock dell’assistente vocale sarebbe possibile navigare su Internet anche quando il sistema è bloccato consentendo di visitare pagine web potenzialmente dannose o infestate da malware di ogni ...

Juventus - i tifosi bianconeri e quelli viola uniti per Astori. Una nuova speranza? : La delegazione della Juventus applaudita a Firenze . E poi i messaggi di solidarietà, se non addirittura di amicizia, fra i tifosi viola e quelli bianconeri nella notte di Wembley, iniziata con uno ...