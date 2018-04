Un Tè con la Scienza | a Caprarola un incontro dedicata all' assistenza della fauna

La dieta paleo - un regime alimentare di fantasia nato da una teoria degli anni '50. Ma la scienza racconta un'altra storia : La scienza della nutrizione ci dice inoltre che è bene evitare gli alimenti altamente processati dall'industria alimentare in modo da limitare il più possibile gli zuccheri aggiunti , saccarosio, ...

Alfie - una morte che riaccende il conflitto di coscienza tra medicina e umanità : E allora il pensiero va al conflitto di coscienza tra scienza e libertà, viene da chiedersi quale sia l'esatto confine tra i lacci a volte sin troppo stretti della medicina e la possibilità, per i ...

La ricerca della giustizia tra diritto - religione e scienza - l'incontro all'Università di Salerno. : ... pone noi lettori di fronte ad una serie di riflessioni sulle connessioni esistenti tra religione, diritto e scienza. Ringrazio i prestigiosi relatori che sono stati ospiti del nostro Campus e che ...

Il progetto 'Lab Boat navigare con la scienza' sbarca a Olbia : Lab Boat, navigare con la scienza Il progetto vede impegnata la barca a vela Adriatica, utilizzata nella trasmissione 'Velisti per caso', nel periplo della Sardegna dal 24 aprile sino al 10 maggio, ...

Il festival per raccontare con eventi e premi Nobel la nuova scienza medica : Il tempo della cura in relazione ad un'aspettativa di vita sempre più longeva. E l'obiettivo di aprire il linguaggio serio, qualificato, vero e puro della medicina a un pubblico il più vasto possibile.

Festa della Scienza - Paolo Nespoli conquista l'Auditorium : Questi, dunque, i primi grandi nomi di Festa di Scienza e Filosofia, che hanno poi passato il testimone ai loro colleghi. Protagonisti della seconda giornata, quella di venerdì 27 aprile, sono stati ...

Prof suicida dopo la condanna per abusi sessuali - sms agli studenti vittime : «Ora avete un morto sulla coscienza» : Non voglio che da vittime questi studenti agli occhi del mondo universitario dove ancora gravitano, appaiano come dei carnefici. Oltretutto vivono una grandissima delusione per le dichiarazioni ...

"Come vi sentite con un morto sulla coscienza?". L'sms del prof suicida agli studenti che lo hanno accusato di molestie : "Come vi sentite ad avere un morto sulla coscienza?". È questo il testo del messaggio inviato, prima di suicidarsi, dal professor Francesco Parillo. Destinatari delL'sms i suoi denuncianti: studenti che l'hanno accusato di molestie sessuali. Parillo si è tolto la vita ingerendo un mix di farmaci, dopo esser stato condannato in primo grado lo scorso 23 aprile a 3 anni di reclusione, per violenza sessuale su sei dei suoi alunni, che ...

Prof suicida dopo la condanna per sbusi sessuali - sms agli studenti vittime : «Ora avete un morto sulla coscienza» : JESI - Si è tolto la vita martedì dopo aver appreso della condanna in primo grado a tre anni di reclusione per carezze hard ad alcuni studenti della facoltà di Veterinaria...

'La scienza del vero Tantra" : un incontro sabato alle 18 : Il Tantra , scienza iniziatica che ha più di 7000 anni fondata da Sada Shiva, è una metodo di risveglio spirituale al massimo delle potenzialità umane, riassume pratiche dello yoga e della ...

'Avete un morto sulla coscienza' - l'sms del prof suicida agli studenti dopo la condanna per molestie : JESI - Si è tolto la vita martedì dopo aver appreso della condanna in primo grado a tre anni di reclusione per carezze hard ad alcuni studenti della facoltà di Veterinaria dell'università Unicam di ...

'Avete un morto sulla coscienza' - l'sms del prof suicida agli studenti dopo la condanna per molestie : Non voglio che da vittime questi studenti agli occhi del mondo universitario dove ancora gravitano, appaiano come dei carnefici. Oltretutto vivono una grandissima delusione per le dichiarazioni ...

"Eureka! Roma 2018" : la scienza conquista la città - : Entra nel vivo la prima edizione di "EUREKA! Roma 2018" la manifestazione dedicata alla divulgazione e promozione scientifica ideata e promossa da Roma Capitale

Foligno - tutto pronto per Festa di Scienza e Filosofia. Si parte con Gino Strada e poi una marea di big come l'astronauta Paolo Nespoli : L'ultima giornata di Festa di Scienza e Filosofia, ossia quella di domenica 29 aprile, si aprirà invece con il ricordo di Fabrizio Bignami da parte dei presidenti dei principali centri di ricerca ...