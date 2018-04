Un revival di One Tree Hill è possibile ma senza Mark Schwahn? Parla Bethany Joy Lenz

Pappa e Ciccia : continua il successo del revival - con l’arrivo del nipotino gender fluid e la benedizione di Donald Trump : Pappa e Ciccia 2018 Non sempre i revival televisivi danno soddisfazioni e vanno incontro alle aspettative dei pubblico, anzi, molto spesso i cambiamenti messi in atto per riuscire a realizzarli finiscono per snaturarli, indispettendo i telespettatori più fedeli. Ebbene non è il caso della sitcom Pappa e Ciccia , titolo originale Roseanne, che dopo vent’anni è tornata in onda siglando un successo clamoroso, il più grande che la ABC ha ...

Un revival di Dawson’s Creek? Michelle Williams è a favore - ma a una condizione : Un revival di Dawson's Creek? A chiunque piacerebbe rivedere Dawson, Joey, Jen, Pacey e il resto dei personaggi che per sei stagioni hanno emozionato gli adolescenti di tutto il mondo. Dopo la reunion in occasione del ventennale dal debutto della serie, il creatore Kevin Williams on ha rilasciato una serie di interviste in cui ha parlato del suo show, riflettendo anche sulla morte di Jen e dell'impatto che questa tragedia ha avuto sui ...

Il revival di Will And Grace rinnovato per una terza stagione da NBC : quando andrà in onda? : Il revival di Will And Grace rinnovato per una terza stagione, in realtà l'undicesima per la serie tv, in onda sul canale NBC dal 1998 al 2006, e riportata in vita nel 2017. Con ancora due episodi rimasti che andranno a concludere il primo ciclo del revival, il cui finale sarà trasmesso il 5 aprile negli Stati Uniti, il network del pavone ha ordinato un'altra stagione, ma non è tutto. Il cast, composto da Debra Messing, Eric McCormack, Sean ...