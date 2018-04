Un ex sviluppatore di Nintendo racconta la sua esperienza lavorativa presso la compagnia

eurogamer

(Di lunedì 30 aprile 2018) Probabilmente vi sarete già chiesti come sarebbe lavorare all'interno di compagnie e colossi come Sony, Microsoft o. Ebbene, la testimonianza di Giles Goddard, exdella grande N, potrebbe allora interessarvi.In un'intervista concessa ai colleghi di Eurogamer.net, Giles Goddard ha parlato del periodo in cui lavorò innei team di Super Mario e Starfox capitanati da Shigeru Miyamoto e ha rivelato:"È come una fabbrica. È un modo di lavorare così clinico, rigido. Mi meraviglia che esca così tanta creatività da quel posto, con Zelda e Mario. Vai lì ed è un posto bianco, sono cubicoli bianchi con delle campanelle che suonano per il pranzo e all'orario di uscita. È oltre la mia comprensione come possa arrivare tanta creatività da quel posto, ma lo fanno".Read more…