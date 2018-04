Un cattivo stile di vita può creare problemi sessuali

laragnatelanews

(Di lunedì 30 aprile 2018) Un correttodiè il modo migliore per mantenersi in buona salute. Questa frase viene ripetuta talmente spesso, da essere bollata come un cliché e, dunque, rimanere inascoltata. Su questo tipo di correlazione esistono, però aspetti che non tutti conoscono e vanno a colpire direttamente la sfera sessuale maschile. Vediamo di analizzarli. Nell’ultimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Andrologia, si è voluto ribadire la correlazione tra lodie i. Gli uomini che si danno a eccessi sono più soggetti a malattie come la DE (Disfunzione Erettile), la malattia di La Peyronie, le dimensioni del pene e l’ipogonadismo. I fattori di rischio riconosciuti sono abuso di alcol, sedentarietà, cattiva alimentazione, stress e fumo. Ad oggi un fumatore su 3 ha una ridotta qualità spermatica, il 60% degli obesi presenta basse qualità di testosterone ed un ...