Un battle royale esclusiva Microsoft? La risposta di Phil Spencer

Fortnite : non ci sono piani attuali per portare il battle royale su Switch : Fino a qualche giorno fa circolavano alcune voci secondo le quali il celebre battle royale di casa Epic Games sarebbe giunto anche per Nintendo Switch, sottolinea Usgamer.Le indiscrezioni arrivavano dall'account Twitter @LeakyPanda che offriva voci anche piuttosto dettagliate che le altre testate in un primo momento aveva iniziato a riportare in coro.Ebbene secondo fonti vicine a Nintendo e a Fortnite non vi sarebbero invece piani per un ...

Nasce il primo gioco da tavolo battle royale - che strizza l'occhio al design di Fortnite : Dopo aver conquistato buona parte del mercato dei videogiochi, il genere Battle Royale non è sazio di successi e potrebbe presto diffondersi tra i giochi da tavolo, almeno nelle speranze di Brandon McCaskill. McCaskill è infatti l'ambizioso ideatore di Last One Standing, il primo gioco da tavolo Battle Royale che a partire dal 1° maggio sarà protagonista di una campagna di finanziamento su Kickstarter.Nel gioco si affronteranno fino a 8 ...

Dimostrate le vostre conoscenze di Fortnite battle royale con l’app Guess the Picture Quiz for Fortnite : Guess the Picture Quiz for Fortnite è un'applicazione non ufficiale che offre agli utenti la possibilità di mettere alla prova le proprie conoscenze di Fortnite Battle Royale. L'app propone dei Quiz appartenenti a quattro categorie basate sulle immagini di oggetti del gioco, armi, luoghi specifici e regioni evidenziate sulla mappa. L'articolo Dimostrate le vostre conoscenze di Fortnite Battle Royale con l’app Guess the Picture Quiz for ...

"Entro un anno la battle royale farà parte di Call of Duty - Battlefield e tutti gli shooter online" : Che i giochi che si basano completamente o quasi sulle battle royale possano diventare un esempio per parecchi sviluppatori è lampante. I rumor riguardante l'introduzione di questa particolare modalità all'interno di Call of Duty Black Ops 4 e battlefield V si stanno facendo molto insistenti nelle ultime settimane. Questa potrebbe essere la nuova direzione anche di due franchise dominanti nel panorama degli shooter online?In attesa di dettagli ...

Call of Duty Black Ops 4 : la modalità battle royale potrebbe arrivare su Switch come titolo standalone : Call of Duty Black Ops 4, il nuovo sparatutto di Treyarch e Activision, continua ad essere al centro di numerosi rumor. Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo del gioco e del possibile cambio radicale per la serie con l'assenza di una campagna single player.Si è parlato, inoltre, anche di una possibile modalità battle royale che dovrebbe far parte del pacchetto completo su PS4, Xbox One e PC, mentre su Nintendo Switch le cose potrebbero ...

battle royale in Red Dead Redemption 2? Consigli da PUBG da non sottovalutare : La modalità Battle Royale è diventata una tendenza a tutti gli effetti nel settore dei videogiochi. Il successo di PUBG e di Fortnite, anche alcuni celebri Tripla A come Black Ops 4 e Battlefield V potrebbero seguire questo trend. Un'altra, importante release imminente che potrebbe includere la modalità Battle Royale, secondo le indiscrezioni, è Red Dead Redemption 2 - un prospetto doppiamente interessante, vista la sua ambientazione. Secondo un ...

Fortnite battle royale : la creazione di una nuova mappa non rientra tra le priorità di Epic Games : Come nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche la modalità Battle Royale di Fortnite è stata lanciata con una sola mappa e, anche se Epic ha continuato a lavorarci sin dal lancio, aggiungendo contenuti e trasformandola, ci sono stati alcuni che si sono chiesti se gli sviluppatori avrebbero mai lanciato una nuova mappa per la modalità.Parlando con IGN, il Design Lead di Fortnite, Eric Williamson, ha fatto notare che in questo momento Epic ...

Battlefield V/ Pronta una modalità battle royale - si lavora a un nuovo progetto : Battlefield V, Pronta una nuova modalità Battle Royale: si lavora a un nuovo progetto sul quale sta lavorando DICE per cercare delle novità davvero molto interessanti per i player.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:18:00 GMT)

Una modalità battle royale anche per Battlefield V? : Con l'enorme successo riscosso da PlayerUnkown's battlegrounds e Fortnite, appare sempre più chiaro come altri sviluppatori vogliano in qualche modo replicare la formula che ha decretato l'incredibile popolarità di questi due titoli.Se già si parlò di una battle royale per il prossimo Call of Duty, ecco che probabilmente anche il nuovo sparatutto di DICE includerà la famosa modalità. Come segnala IGN, stando a una fonte anonima di Venturebeat, ...

battlefield 5 avrà una modalità battle Royale? Indiscrezioni al 19 aprile : Le notizie in merito a quello che Battlefield 5 porterà sulle console e sugli schermi dei videogiocatori di tutto il mondo latitano ancora, sebbene gli addetti ai lavori saranno di certo già immersi totalmente nello sviluppo delle feature legate al nuovo titolo della fortunata saga sparatutto targata Electronic Arts. Come di consueto, i ragazzi di DICE non vogliono lasciare nulla al caso, studiando tutte le possibilità offerte dal gameplay che ...

Altre due fonti confermano : Call of Duty Black Ops 4 solo multiplayer e con una modalità battle Royale : Arrivano nuove conferme per un rumor che se dovesse rivelarsi effettivamente veritiero segnerebbe un cambiamento epocale per una delle serie più conosciute e famose del panorama videoludico: è davvero arrivato il momento di dire addio alla campagna single-player all'interno di Call of Duty?Dopo le fonti di Polygon arriva un'ulteriore conferma da due fonti conosciute da Kotaku. Queste due fonti non fanno altro che confermare due voci di corridoio ...

Epic Games parla delle difficoltà di integrare le modalità Save the World e battle royale di Fortnite : La storia di Fortnite è assolutamente peculiare, principalmente considerando la storia e le origini del suo successo. Il gioco presenta due modalità, una PvE, Save the World, e una PvP, Battle Royale, quella che si è dimostrata decisiva per lanciare Fortnite all'apice di tutte le classifiche del 2018.Epic Games aveva dapprima portato Fortnite sul mercato nella sua versione Save the World, e solo in seguito si era occupata in soli due mesi di ...

Fortnite : Epic Games punta ad aumentare i partecipanti alla modalità battle Royale : Fortnite, come ormai saprete, è un titolo che ha riscosso, e continua a riscuotere, un enorme successo presso i giocatori. Questo è dovuto, oltre a una solida fan base, anche al costante supporto da parte di Epic Games che, con interessanti aggiornamenti, arricchisce sempre di più l'esperienza di gioco. Il 19 aprile, ad esempio, è in arrivo il nuovo update che porta con sé la nuova mitragliatrice leggera.Ma Epic, a quanto pare, pensa in grande ...

Più di 100 giocatori in Fortnite battle Royale? Cosa ha svelato Epic Games : Non c'è dubbio che lo sparatutto in terza persona di Epic Games, Fortnite, è al centro di tutte le attuali discussioni sui videogiochi dato il suo enorme successo. C'è chi lo ama e chi lo odia. Ogni settimana i giocatori ricevono nuovi contenuti e aggiornamenti per mantenere il gioco fresco e interessante. Da sempre però si parla di un possibile aumento dei soliti 100 giocatori presenti nella modalità Battle Royale. Più di 100 giocatori in ...