Ufficiale aggiornamento 2018 FIFA World Cup Russia per FIFA 18 | uscita | dettagli e

Ancora dubbi Huawei P9 ed Honor 8 sull’aggiornamento EMUI 8.0 : replica Ufficiale di aprile : Arrivano riscontri ufficiali in queste ore per i tantissimi utenti che sono in possesso di un Huawei P9 o di un Honor 8 e che da tempo attendono notizie sul prossimo aggiornamento software dedicato al proprio smartphone. Oggi 9 aprile non intendo parlarvi tanto di Android Oreo, quanto della tanto attesa interfaccia EMUI 8.0. Con Android 8.0 sono giunti segnali contrastanti per i due i due device, anche da fonti interne, fermo restando che il ...

La notizia più bella per Huawei P8 Lite 2017 : compatibilità Ufficiale con aggiornamento Oreo : Arrivano finalmente notizie incoraggianti per i tantissimi utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P8 Lite 2017 nel corso degli ultimi quattordici mesi. Lo smartphone ha conquistato importanti quote di mercato qui in Italia, considerando un prezzo all'interno degli store più popolari online da subito molto aggressivo ed una scheda tecnica nettamente migliore rispetto agli altri modelli di questa fascia. La questione che sta tenendo tutti ...

Juventus - l'aggiornamento Ufficiale sull'infortunio di Alex Sandro : TORINO - La Juventus ha comunicato attraverso il proprio sito il primo bollettino ufficiale sull'infortunio di Alex Sandro : ' Di rientro dalla propria Nazionale, Alex Sandro è stato sottoposto ad ...

Caos totale Huawei P8 Lite 2017 TIM tra tempi aggiornamento B187 e non solo : tweet Ufficiale : Si è creato un vero e proprio Caos attorno ad uno smartphone molto diffuso in Italia come il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017, soprattutto in riferimento al modello brandizzato TIM. Come riportato pochi giorni fa, il caso relativo all'aggiornamento B187 ha creato un giallo, se non altro perché alcuni utenti hanno già ricevuto l'upgrade. Il primo, tra le altre cose, da un po' di mesi a questa parte per lo smartphone tanto popolare nel nostro Paese. ...

Possibile data Ufficiale per Huawei P10 Lite TIM e aggiornamento Oreo : parla l’operatore : In queste settimane si è parlato moltissimo di uno smartphone come il cosiddetto Huawei P10 Lite. Nonostante tutti abbiano dato per scontato da sempre che il device potesse ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, fino a questo momento nessun canale ufficiale ci aveva dato riferimenti sul calendario in grado di fare chiarezza sulla vicenda, ma oggi 9 marzo finalmente possiamo fare luce quantomeno sui modelli brandizzati ...

Primissima data Ufficiale per Samsung Galaxy S7 Edge e aggiornamento Oreo dalla Turchia : Arrivano proprio in queste ore notizie estremamente interessanti per tutti gli utenti che in questi due anni hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 Edge, ma per forza di cose anche per chi ha puntato sul modello flat. Da tempo si parla infatti della compatibilità con l'aggiornamento Android Oreo, ma soprattutto dei tempi necessari al produttore coreano per assicurare questo importante step dal punto di vista software. Ebbene, da oggi 8 ...