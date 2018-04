Ue | ' Netanyahu non messo dubbio accordo'

Parole di fuoco fra Erdogan e Netanyahu . "Terrorista e occupante" ... "Non accettiamo lezioni da chi bombarda i civili" : Parole di fuoco fra Israele e Turchia, dopo i fatti di sangue di Gaza, la cui scia prosegue ancora oggi. Dopo l'elogio dell'esercito israeliano, torna a parlare oggi Benjamin Netanyahu, replicando alle affermazioni giunte da Ankara che avevano definito "un attacco disumano" la repressione israeliana delle manifestazioni palestinesi nella Grande Marcia del Ritorno."L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno ...

Gaza : Netanyahu a Erdogan - non accettiamo lezioni