TURISTA MORTA A ISCHIA | AMBULANZA BLOCCATA DA UNA TRANSENNA Ultime notizie | Verdi “è

Ischia - l'ambulanza è bloccata da una transenna : morta TURISTA tedesca : Una turista tedesca è morta sull'isola di Ischia perché l'ambulanza che avrebbe dovuto soccorrerla dopo un malore non è potuta entrare all'interno dell'area pedonale perché non aveva le chiavi per accedere all'interno dell'area a traffico limitato."Responsabile" per aver bloccato l'auto-lettiga sarebbe stato un paletto dissuasore del traffico, impossibile da sbloccare per gli operatori sanitari che si trovavano a bordo del mezzo di soccorso. Una ...