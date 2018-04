“Tua moglie ha un tumore E tu…” Diagnosi choc per i giovani sposi che | proprio in quel

Beautiful - anticipazioni americane : Liam ricattato da Bill “Tua moglie per la tua libertà” : Bill Spencer non si smentisce mai! Nelle puntate di The Bold and The Beautiful in onda in questi giorni negli Stati Uniti, l’editore si sta dimostrando l’uomo cinico e spietato che era prima di finire in ospedale. Lancerà infatti un ultimatum, non ad uno, ma ad entrambi i suoi figli! Andiamo a scoprire di cosa si tratta con le anticipazioni americane. anticipazioni Beautiful America: Bill ricatta Liam Looks like Bill is giving Liam ...