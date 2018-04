Trentino Alto Adige al 16° posto per numero di crimini denunciati

Valanghe : il pericolo aumenta in Trentino Alto Adige : Il pericolo di Valanghe e’ in aumento in Trentino domani, fino a livello forte (grado 4 in una scala di 5) alle quote piu’ elevate. Su gran parte delle montagne dell’Alto Adige il pericolo di Valanghe domani sara’ marcato, cioe’ di grado 3. Alle quote molto alte va fatta attenzione specialmente agli accumuli eolici freschi. In Trentino alle quote superiori i cospicui spessori di neve fresca localmente ventati ...

cgia mestre * MODELLO 730 precompilato : NEL 2017 è STATO UTILIZZATO IN Trentino DAL 57 - 5% DEI CONTRIBUENTI - IN ALTO ADIGE DAL 48 - 2% - : Secondo le statistiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, sono stati 682.000 i CONTRIBUENTI senza datore di lavoro che nel 2014 , periodo di imposta 2013, si sono avvalsi di questa ...

Trentino - salto mortale dalla montagna : 22.18 Un base jumper di 50 anni, austriaco, è morto in Trentino lanciandosi dal Becco dell'Aquila, a Dro, uno dei luoghi più frequentati dagli appassionati di questo sport: centinaia i turisti sportivi avventurosi che si lanciano così dalle montagne. Ogni anno numerosi gli incidenti e una serie di vittime.In questo caso, l'uomo non è riuscito ad aprire il paracadute prima di arrivare a terra e che quindi è finito contro le rocce ed è morto sul ...

Trentino Alto Adige - valanga sul Gran Zebrù : tre morti : Erano partiti questa mattina per un'escursione sul Gran Zebrù, nelle Alpi dell'Ortles in Trentino Alto Adige, quando una valanga si è staccata a circa 3200 metri, travolgendoli mentre percorrevano il lato est. I soccorsi sono stati allertati da altri escursionisti che si trovavano a Cima Solda, che hanno notato il distacco della slavina e il pericolo. L'incidente I tre escursionisti provenivano dall'Austria e ieri sera avevano pernottato al ...

Radar Meteo Trentino-Alto Adige : Radar Meteo Trentino – Alto Adige per conoscere la situazione Meteo e i fenomeni in atto nella regione del Trentino e del Sudtirol

Turismo : Federalberghi - Veneto - Trentino Alto Adige e Fvg unite nel patto Dolomiti : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – Il Veneto assieme al Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano daranno vita al più grande comprensorio sciistico del mondo. Ne sono convinti i presidenti delle rispettive Federalberghi, che ieri si sono riuniti a Roma per costituire un gruppo di lavoro che dallo scenario delle Dolomiti guardi a un progetto di politica unitaria con programmi comuni di valorizzazione e promozione di uno ...

Una Hyundai ix35 Fuel Cell per la Polizia Stradale del Trentino-Alto Adige : Una Hyundai ix35 Fuel Cell entra a far parte del parco mezzi in uso al Compartimento Polizia Stradale per il Trentino–Alto Adige e Belluno. Il SUV elettrico alimentato a idrogeno, appositamente...

I 10 migliori Campeggi per Camper del 2018 : vince il Family Wellness Camping al Sole di Ledro in Trentino-Alto Adige : Assegnati i Certificati di Eccellenza KoobCamp 2018 ai 10 migliori Campeggi per Camper del 2018: il Family Wellness Camping al Sole di Ledro (TN), in Trentino-Alto Adige, è stato scelto dai Camperisti come la migliore struttura italiana per le vacanze in Camper. Introdotto con la terza edizione dei Certificati di Eccellenza del network turistico KoobCamp, grazie alla collaborazione con il sito specializzato CamperOnLine, il premio dedicato ai ...

Neve e freddo lasciano il Trentino Alto Adige - il sole fa capolino : Il freddo e la Neve lasciano il Trentino Alto Adige: oggi su tutta la regione il cielo è nuvoloso ma ci sono zone dove i raggi di sole tornano protagonisti. A fondovalle, da Bolzano e Trento, da Merano a Vipiteno dove due giorni fa si registravano valori sotto zero, oggi la colonnina di mercurio è risalita a +3°C. Nel corso di questa stagione a Bolzano si sono registrare 10 nevicate, 3 a Trento. Permane la chiusura invernale per i passi Stelvio, ...

Trentino Alto Adige : pericolo valanghe in aumento in molte zone : In Trentino Alto Adige il pericolo valanghe è in aumento in molte zone a marcato (grado 3 in una scala da 1 a 5). In Alto Adige l’allerta riguarda l’area meridionale, dove sono possibili fino a 30 centimetri di neve fresca, e l’alta Val Pusteria. Sulle restanti zone dell’Alto Adige il pericolo valanghe è moderato (grado 2). In Trentino il pericolo valanghe risulta marcato sopra i 2.500 metri di quota. Sono presenti ...

Forte scossa di terremoto a Nord/Est mentre irrompe il Burian : paura in Friuli Venezia Giulia - Veneto e Trentino Alto Adige [AGGIORNAMENTI LIVE] : 1/5 ...