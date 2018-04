Treni | l' incubo delle pendolari | Molestate | seguite e stuprate

ilgiornale

: ...al paese che nn c era si era appena festeggiato San lazzaro resuscitato e i fuochi artificiali avevano svegliato… - stellavallo : ...al paese che nn c era si era appena festeggiato San lazzaro resuscitato e i fuochi artificiali avevano svegliato… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Salire su un treno è un po' come tentare il terno al lotto. Lo sanno iin tutta Italia e lo tengono bene a mente soprattutto le donne. Aggressioni, furti, scippi e violenze fanno ormai parte del gioco. Il gioco di chi è costretto ogni giorno a salire su un convoglio per andare e tornare dal lavoro: se sei fortunato vinci e arrivi incolume a casa. Altrimenti possono essere guai.Per carità. Impossibile chiedere alla polizia ferroviaria (o alle aziende interessate) di presidiare tutte le stazioni e controllare ogni vagonemigliaia di mezzi che ogni giorno collegano il Belpaese. Ma negli ultimi tempi le cronache raccontano un disagio che i passeggeri ritengono sempre più preoccupante. "Salire su un treno in un orario non di punta è un pericolo", sintetizza senza mezzi termini una pendolare milanese. Le piccole stazioni italiane sono spesso buie e incontrollate, quelle grandi ...