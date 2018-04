Tre tartarughe vendute a 300 euro in un cartone di scarpe | blitz delle guardie zoofile

Turchia - Marco e le tartarughe. Andare olTre le frasi formali : La storia che vi raccontiamo oggi è quella di Marco Zaia – 27 anni di Torino – e della sua esperienza di volontariato all’estero con il programma Sve. Per chi non lo conoscesse, il Servizio volontario europeo è un progetto compreso nel programma della Commissione Europea Erasmus Plus. Nella città di Mersin, in Turchia, Marco ha partecipato a un programma chiamato Save the Turtle. Come intuibile dal nome, lo scopo era quello di ...