Totti ai tifosi | Il mondo ci guarda

Inter - Spalletti scatenato : il messaggio ai tifosi - Nainggolan - De Vrij - Icardi e… Totti : L’Inter non sta attraversando di certo un momento positivo in campionato, anche la qualificazione in Champions League adesso è a serio rischio. Si pensa al presente ed al futuro, importanti dichiarazioni di Luciano Spalletti al Corriere dello Sport. “L’ottimo precampionato e l’esaltante partenza di campionato mi hanno dato modo di provare subito l’entusiasmo dei nostri tifosi, un calore travolgente che in un attimo ...