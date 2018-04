Totti ai tifosi della Roma | “mondo ci guarda | abbiamo grande responsabilità”

calcioweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) “Da qualche orainiziato a colorare la nostra città di giallorosso. Il mondo cie noi vogliamo vestirecon il suo abito migliore: siamo i suoi ambasciatori,unaresponsabilità, dentro e fuori lo Stadio Olimpico”. E’ il messaggio di Francescoaia due giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool. “Supportiamo i nostri ragazzi -aggiunge la leggenda giallorossa in una nota sul sito- con l’amore e la passione che ci contraddistinguono, facciamo in modo che i nostri sguardi e quelli dei calciatori non siano distolti dal campo: ora più che mai è quello il centro del nostro universo. Mercoledì, in ogni luogo di, dovremo dimostrare una volta ancora di saper trasmettere i nostri valori: quelli dello sport, dell’accoglienza e del rispetto degli ...