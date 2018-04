Tottenham-Watford 1-0 LIVE Risultato in diretta

Probabili Formazioni Tottenham-Watford - Premier League 30-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham Hotspur-Watford, Premier League 2017/2018, 36^ Giornata ore 21.00: analisi e pronostico della partita. Okaka in vantaggio se Deeney sarà out. La trentaseiesima giornata di Premier League si conclude con il Monday Night tra Tottenham Hotspur e Watford. Gli Spurs di Mauricio Pochettino hanno subito l’ennesima delusione con l’eliminazione dalla FA Cup per mano del Manchester United e ora ...