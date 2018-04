Toscana | A Prato villaggio ecologia spirituale | partito recupero antico borgo

La rete Iliad in Toscana parte da Lucca - Prato e Pistoia : La rete proprietaria di Iliad, per quanto riguarda la regione Toscana, avrà come punti di partenza Lucca, Prato e Pistoia. Si tratta di un ulteriore tassello del processo di pianificazione della rete proprietaria del quarto operatore in arrivo sul mercato italiano nel corso del 2018. L'articolo La rete Iliad in Toscana parte da Lucca, Prato e Pistoia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.