Torino | Mazzarri | “abbiamo perso con i più in forma”

Torino Lazio / Streaming video e diretta tv : Mazzarri vs Inzaghi. Orario - probabili formazioni e quote : diretta Torino Lazio, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live. Granata ormai fuori dalla corsa all'Europa, biancocelesti a caccia del quarto posto(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:52:00 GMT)

Torino-Lazio - Mazzarri : 'Perdere brucia - vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica' : Di fronte si troverà la Lazio, in piena corsa Champions League. Ma il Torino, senza reali obiettivi in classifica, non vuole fare da comparsa ma anzi, interrompere la striscia negativa. "vogliamo ...

Torino - Mazzarri 'Non farò esperimenti tanto per fare. Giovani in campo se funzionali' : Per il mondo granata inizia una settimana assolutamente particolare, la settimana che porta a Superga e al 4 maggio: 'È un momento carico di emozioni, quando sono salito a Superga mi sono commosso e ...

Arriva la Lazio e Mazzarri fa sul serio : 'Niente turnover - questo Torino deve crescere' : Torino - Mazzarri e il Toro . Mazzarri e la Lazio . Si parte col solito ritornello. 'Bisogna essere all'altezza. Se facciamo la partita perfetta possiamo vincere. È la filosofia di sempre. E dobbiamo ...

Torino - Mazzarri : 'Atalanta molto atletica - ingenuità sul 2-1' : Walter Mazzarri , allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo il ko di Bergamo contro l'Atalanta: 'Una leggerezza sul secondo gol, poi ne parlerò con i ragazzi. Complimenti all'Atalanta, una squadra che non ti fa giocare, molto atletica. E noi eravamo ...

Torino - Mazzarri : 'Contro l'Atalanta non è mai facile. Stanchi per il caldo' : Torino - ' Siamo dispiaciuti, ma giocare contro l'Atalanta davanti al suo pubblico non è mai facile. Abbiamo sofferto molto la loro fisicità e probabilmente la stanchezza accumulata si è fatta sentire ...

Piccolo Torino - grande Atalanta : Mazzarri perde - Gasperini è 6° : La cronaca, ora. 'IL MONDO CON TUTTI NOI' - Si parte con il ricordo di Mondonico sul maxischermo , e nei cori ripetuti della curva nerazzurra, : un volto per due amori, senza che la tagliola del ...

Mazzarri spinge il Torino : 'L'Europa passa dall'Atalanta' : Torino - Reduce da tre successi e due pareggi che consentono di alimentare pur minime ambizioni europee, domani il Toro di Walter Mazzarri sarà di scena a Bergamo contro un' Atalanta che in classifica ...

Torino - Mazzarri : 'Più cinici per non avere rimpianti' : Torino-Milan mette in palio punti pesantissimi per un posto in Europa, ma Mazzarri preferisce non fissare obiettivi: 'Quello che dobbiamo fare con i rossoneri - dice il tecnico granata - è dare il ...

Torino - Mazzarri : "Milan impressionante. Serve il miglior Belotti' : "Non era facile a Verona. In generale, sono soddisfatto di quanto visto: è mancata solo la cattiveria negli ultimi 30 metri. Proprio in questo dobbiamo ancora migliorare, perché queste sono partite da ...

Probabili formazioni/ Torino Milan : diretta tv - orario - ultime notizie live. Le certezze di Mazzarri (Serie A) : Probabili formazioni Torino Milan: diretta tv, orario e le notizie alla vigilia su moduli e titolari per Mazzarri e Gattuso verso la partita di Serie A(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:53:00 GMT)

Torino - Cairo : 'Milan? Mazzarri sta preparando tutto al meglio' : Torino - ' Mercoledi c'è una partita molto impegnativa, il Milan è una squadra molto importante con giocatori di altissimo livello e che ha fatto molto bene contro il Napoli, quindi da tenere in ...

Serie A Torino - Mazzarri ritrova Berenguer e Niang : Torino - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia: nel mirino c'è la gara interna contro il Milan. I granata hanno svolto una sessione tecnico-tattica in preparazione alla sfida valida per ...

Torino - Mazzarri deluso : 'Con il Chievo speravo di vincere' : VERONA - Walter Mazzarri tecnico del Torino accetta il pareggio senza reti del Bentegodi, contro il Chievo. ' Sotto il profilo del gioco non siamo andati male, su un campo difficile - spiega -. Il ...