Tim | Elliott | pieno sostegno a Genish Nessun piano alternativo

Tim - Genish : "Pronto a lasciare se vince Elliott" : MILANO - L'amminstratore delegato di Tim Amos Genish è pronto a fare un passo indietro nel caso in cui nell'assemblea del 4 maggio il fondo Usa Elliott avesse la meglio su Vivendi, azionista di ...

Tim - Elliott : società necessita di un deciso cambio di rotta : Prosegue l'assemblea di TIM , con l'intervento del rappresentante del fondo Elliott che attualmente detiene l'8,85% del capitale della società di tlc italiana. "L'assemblea del 4 maggio , per il ...

Assemblea Tim - primo round dello scontro Vivendi-Elliott. Il fondo Usa : "Il 4 maggio si volta pagina" : MILANO - La notizia del fermo di Vincent Bolloré per le presunte tangenti in Africa piomba sull' Assemblea della Tim, dove la Vivendi che fa capo al finanziere bretone si sta giocando la partita della ...

Ora basta - smettetela. Bernabè a Vivendi ed Elliott - "Toni eccessivi danneggiano Tim " : Smettetela, ci danneggiate. Questo il senso dell'intervento di Franco Bernabè, vice presidente esecutivo di Tim, nel corso dell'Assemblea degli azionisti, chiamata ad approvare i conti del 2017 e la nomina del Ceo Amos Genish. Alla presenza del 56% del capitale sociale, Bernabè ha espresso l'auspicio che "tutti i soci, in particolare quelli portatori di significativi interessi", si comportino con "una dialettica costruttiva". Nello ...

Tim / Vivendi vince il ricorso. Elliott : democrazia rimandata in Telecom Italia : Tim, accolto il ricorso di Vivendi . Il Fondo Elliott ora dovrà attendere l'assemblea degli azionisti di Telecom Italia in programma il 4 maggio dove si voterà il nuovo cda(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:44:00 GMT)

