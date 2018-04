“Ti devono stuprare” Minacce choc in rete contro la fidanzata del calciatore della

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 aprile 2018) C’è chi alla fine di una partita di calcio persa dalla propria squadra del cuore prova a consolarsi con la classica birra al pub, sfogando la frustrazione con quattro chiacchiere in compagnia degli amici. Chi si chiude in casa, isolandosi da tutto e da tutti. E chi proprio non riesce ad accendere il cervello, lasciandosi andare alle più becere reazioni rigorosamente social. Un po’ quello che è successo a qualche “tifoso” interista a seguitosconfitta dei nerazzurrila Juventus di Massimiliano Allegri, un 3 a 2 maturato negli ultimi minuti di gioco al termine di un match ricco di sì di spunti polemici, con la direzione dell’arbitro Orsato ampiamente criticabile, ma che ha finito per trasformare l’etere in una vera e propria arena. Nel mirino degli utenti è finito in particolar modo il difensore Davide Santon, reo di aver favorito ...