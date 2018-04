The Last of Us Part II | si procede col Motion Capture

Prosegue lo sviluppo di The Last of Us Part 2 - a che punto è il motion capture : The Last of Us - Part 2 è senza dubbio uno dei più attesi giochi di questa generazione, anche se sembra ancora piuttosto lontano dal lancio, ma i fan sella serie Naughty Dog saranno ovviamente entusiasti di sapere che lo sviluppo procede (a quanto pare) piuttosto bene. Come dimostrano alcune immagini caricate dagli attori che sono coinvolti nel progetto - e nell'interpretazione dei protagonisti - la fase di motion capture è in pieno ...

A sorpresa Matteo in 3ª fase porta You’re the first - The Last - my everything : video dal 1° serale : Matteo in 3ª fase porta Barry White e conquista la puntata andando a ribaltare tutti i pronostici. Il giovane concorrente ha iniziato la sua corsa verso la vittoria con Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli, brano che ha scelto per la seconda fase. Non sono mancate le critiche da parte di Rudy Zerbi, che lo ha trovato monotono è noioso, mentre Simona Ventura ne ha riconosciuto il valore sottolineando di come abbia scelto una canzone per ...

HUMOUR - OLICITY IS The WAY - 6x16 - Divorzio last minute. : La foto della vita!!!Buonasera miei piccoli boccioli di rosa tea!Sono in un ritardo spaventoso ma è Pasqua anche per me. Sì, lo so. Sono atea e anche blasfema ma Pasqua per me significa ninne e corallina anche se chi non è di Roma non può capire cosa significhi la colazione di Pasqua... Ma parliamo della puntata, vi va?E' tornata Nyssa... Io la amo rega'! Di tutte le cagne che hanno gravitato intorno ai gioielli di Oliver, lei è stata la più ...

The X-FILES - “Nothing Lasts Forever”. Recensione 10x09 : “Nothing Lasts Forever” è stata la penultima puntata di una stagione controversa in cui spesso la trama principale è stata sacrificata per concentrarsi su digressioni a volte riuscite, altre volte meno. Il merito di Carter è stato quello di avere come punto focale le tematiche attuali, che spesso ha avuto il coraggio di criticare. Anche questa puntata non è stata da meno. Al suo interno c’è stata la convivenza tra avvenimenti contemporanei ad ...

The Last of Us : Part 2 è in una fase avanzata dello sviluppo? : The Last of Us: Part 2 arriverà nel 2018? Sembrerebbe difficile, tuttavia sono emerse in rete interessanti notizie che rendono più chiara la situazione circa lo sviluppo dell'attesissima esclusiva PS4.Stando a quanto riportato da Gamepur, l'ultimo indizio, che potrebbe suggerire un'uscita del nuovo The Last of Us quest'anno, arriva da Troy Baker, l'attore dietro al personaggio di Joel, che ha confermato in una recente intervista di aver appena ...

Uscita The Last of Us 2 vicinissima? Intriganti indizi sul lavoro di Naugty Dog : La voglia di mettere le mani su The Last of Us 2 cresce sempre di più ad ogni giorno che passa, con l'attesa che ha raggiunto livelli epici per tutti i giocatori che hanno avuto la possibilità di giocare il capostipite di questa fortunata e intrigante esperienza ludica. La curiosità è ovviamente quella inerente la presenza di Joel in questo nuovo capitolo della serie, con i dettagli in merito che sono stati centellinati dai ragazzi di Naughty ...

Neil Druckmann - creative director di The Last of Us - è stato promosso vice presidente di Naughty Dog : Neil Druckmann è stato promosso vice presidente di Naughty Dog, la notizia arriva da IGN.Druckmann era il creative director di The Last Of Us part 2 e continuerà ad esserlo, ma ora assume anche un nuovo ruolo all'interno dello studio, un ruolo decisamente di rilievo.La promozione, riporta il direttore dello studio sul blog di Naughty Dog, arriverebbe in riconoscimento del suo ruolo ampliato, contribuendo a decisioni critiche a livello dello ...

Neil Druckmann è vice-presidente Naughty Dog - The Last of Us Part 2 aggiorna lo staff : Tra l'uscita dell'ottimo Uncharted L'Eredità Perduta e lo sviluppo dell'attesissimo The Last of Us Part 2, Naughty Dog ha in serbo tanti cambiamenti e novità per il suo staff, in Particolare qualche importante "cambio di poltrona" all'interno della compagnia che lascia presupporre novità per il futuro. In sostanza, il presidente di Naughty Dog Evan Wells ha annunciato sul blog della compagnia che adesso Neil Druckmann - il designer dietro ...

The Last of Us : lo sceneggiatore non vuole che il film venga realizzato! : Forse c'è qualcosa che potrebbe venir fuori dal quel mondo, concentrandosi magari su un personaggio o su un evento preciso. Ma per me, e anche per Naughty Dog e per un sacco di fa, Nolan North è ...

Il director di The Last of Us : Part 2 parla delle sue fonti d'ispirazione : The Last of Us: Part 2 è tra le esclusive PlayStation 4 più attese, su questo non c'è alcun dubbio, ma il titolo targato Naughty Dog, purtroppo, non ha ancora una data di uscita, anche se recenti voci parlavano di un lancio previsto entro l'anno.Il gioco è sviluppato da uno dei team più influenti dell'intera industria e il director Neil Druckmann è una delle personalità di maggior rilievo. Proprio il director di The Last of Us: Part 2 è stato ...

Il director di The Last of Us Part 2 parla dei giochi che lo hanno ispirato in passato : Nel corso di una recente intervista, il game director di The Last of Us Part 2 (e del primo capitolo) Neil Druckmann ha parlato delle sue "muse ispiratrici", i videogiochi a cui si è ispirato per diventare lo sceneggiatore che è oggi. Intervistato da Dan Trachtenberg di DICE, il producer presso Naughty Dog si è dunque sbottonato sui titoli del passato che lo hanno segnato maggiormente - e che quindi hanno contribuito alla scrittura certosina ...

Viaggi & Turismo - Dubai : The Last Exit - food truck station nel deserto e cinema sotto le stelle nel deserto : Il Dubai food Festival è alle porte e quest’anno promette di superare le aspettative di turisti e abitanti. A cominciare dal fatto che si esce dai confini della città, direzione deserto; dopo kilometri nel mezzo del nulla, improvvisamente un cartello “The Last Exit”. Una food truck station che mixa street food e cinema sotto le stelle in perfetto stile on the road dal sapore vintage americano. The Last Exit è un concept completamente nuovo a ...