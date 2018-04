TG RDN del 30 04 18

TG RDN del 27/04/18 : ROMA-LIVERPOOL: 5 MILA INGLESI IN ARRIVO, ECCO PIANO VIMINALE Saranno cinquemila i tifosi inglesi in arrivo nella Capitale per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool in programma mercoledì 2 maggio. Massima allerta al Viminale, dove stamani si e’ tenuta una riunione a cui hanno hanno preso parte il questore di Roma, Guido Marino, i vertici dei due club, la Figc e la polizia britannica. Durante l’incontro ...

TG RDN del 26/04/18 : LIVERPOOL-ROMA, ASSEMBLEA CAPITOLINA CONDANNA LE VIOLENZE L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità una mozione che stigmatizza e prende le distanze dai fatti violenti avvenuti a Liverpool la sera del 24 aprile prima della semifinale d’andata di Champions League Liverpool-Roma. La mozione impegna il sindaco Virginia Raggi a intraprendere iniziative congiunte con il sindaco di Liverpool per ristabilire un clima di ...

TG RDN del 24/04/18 : 5 APRILE, DOMANI CORTEO ANPI SENZA COMUNITA’ EBRAICA Tutto e’ pronto a Roma per celebrare il 73esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Alle 9 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà all’Altare della Patria per l’omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Mezz’ora più tardi, a Ostiense, partirà il corteo dell’Anpi, che da via Genocchi raggiungera’ Porta ...

TG RDN del 23/04/18 : NEL LAZIO ATTIVI 93 CLAN MAFIOSI, BEN 441 INDAGATI NEL 2017 Sono 93 i clan mafiosi attivi nel Lazio, tra famiglie tradizionali e nacrotrafficanti, e la meta’ di questi operano a Roma. E’ il dato emerso dal terzo rapporto ‘Mafie nel Lazio’ stilato dall’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio e presentato oggi dal governatore, Nicola Zingaretti, dal prefetto di Roma, Paola Basilone e dai ...

TG RDN del 18/04/18 : ROMA-LIVERPOOL SOLD OUT IN TRE ORE, BIGLIETTI POLVERIZZATI Stadio Olimpico esaurito per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool, in programma mercoledì 2 maggio. I biglietti in vendita sono stati polverizzati in tre ore, lasciando a bocca asciutta molti tifosi che si erano messi in coda davanti ai Roma Store già dalla serata di ieri. Alle 4 di notte in viale della Primavera si contavano quaranta persone in fila, in ...

TG RDN del 17/04/18 : RISOLVEREMO ENTRO 60 GIORNI, ATAC NON SI FERMA “Voglio rassicurare i cittadini e i lavoratori di Atac: non c’e’ nessun rischio di sospensione del servizio”. Lo ha detto oggi l’assessore alla Mobilita’ di RomaCapitale, Linda Meleo, dopo la lettera inviata dal Ministero dei Trasporti al Campidoglio con cui ha avviato il procedimento di revoca di autorizzazione all’esercizio ad Atac. Secondo Meleo ...

TG RDN del 13/04/18 : AL VIA ‘FORMULA E’ A ROMA, RAGGI: EVENTO DA RIPETERE E’ iniziata ufficialmente la due giorni del primo E-Prix di Roma, settima tappa del campionato di Formula E riservato alle monoposto elettriche. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha visitato oggi i box e le aree del circuito. “E’ un evento da ripetere, abbiamo avuto una grande risposta dai romani- ha detto Raggi- Gli oltre 30mila biglietti sono andati esauriti ...

Telegiornale RDN del 12/04/18 : SALE LA TENSIONE IN SIRIA; GENTILONI: LAVORARE CON L’ONU Puntare sulla pace, lavorando con l’Onu ai tavoli negoziali. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni chiama le organizzazioni internazionali a intervenire per prevenire l’aggravarsi del conflitto in Siria. “L’uso di armi chimiche da parte del regime di Assad non può essere tollerato”, mette pero’ in chiaro il premier. Sul terreno sale la ...

Telegiornale RDN del 11/04/18 : PALLOTTA SI TUFFA NELLA FONTANA, RAGGI: PAGHERA’ LA MULTA Cinquecento euro. E’ la multa che il presidente della Roma, James Pallotta, pagherà per essersi tuffato nella fontana di Piazza del Popolo durante i festeggiamenti di ieri notte dopo la storica vittoria, per 3 a 0, della Roma sul Barcellona. “In un momento di foga ha fatto questo gesto, ma si rende conto dell’importanza dell’esempio e chiaramente ...

Telegiornale RDN del 10/04/18 : MELONI: DELIBERA MINIMARKET FARÀ PULIZIA E AUMENTERÀ DECORO “Le associazioni del Centro storico non hanno niente di cui preoccuparsi. La delibera sui mini market e’ un testo che migliorerà il commercio e farà un po’ di pulizia ripristinando il decoro”. Lo ha detto oggi l’assessore capitolino allo Sviluppo economico, Adriano Meloni, dopo l’appello, al sindaco di Roma, Virginia Raggi, di 25 comitati e ...

Tg RDN del 09/04/18 : VENTO E PIOGGIA FANNO STRAGE ALBERI, STRADE ROMA INVASE Il vento forte e la pioggia incessante che si sono abbattuti sulla Capitale hanno creato disagi in molte zone di Roma: da Ostiense a Marconi, da via della Pisana a Boccea fino alla via del Mare, dove un albero ha colpito un’auto con a bordo una donna, rimasta lievemente ferita. Oltre quaranta gli interventi dei Vigili del fuoco chiamati per rimuovere rami e alberi crollati. Chiusa ...

Telegiornale RDN del 06/04/18 : A ROMA 250 MILA PERSONE A RISCHIO ALLUVIONE E 383 SITI FRANOSI Nella Capitale ci sono 383 siti soggetti a frane distribuiti su 28 zone, le più pericolose concentrate a Roma Nord: la collina di Monte Mario, viale Tiziano, Monteverde Vecchio e Balduina. Inoltre sono 250 mila le persone a rischio alluvioni ed esondazioni. È il quadro emerso dal Rapporto sul rischio idrogeologico presentato oggi da Erasmo D’Angelis, segretario generale ...

TG RDN del 05/04/18 : REGIONE LAZIO, CLAUDIO DI BERARDINO NUOVO ASSESSORE AL LAVORO Claudio Di Berardino e’ il nuovo assessore al Lavoro e alla Difesa dei diritti della Regioen Lazio. Lo ha nominato oggi il presidente, Nicola Zingaretti, spiegando che era necessario “fare un passo avanti”. La scorsa settimana il governatore aveva proposto a Liberi e Uguali di indicare il nome dell’assessore al Lavoro. Leu, pero’, non aveva trovato una ...

TG RDN del 04/04/18 : INSEDIATO NUOVO CONSIGLIO REGIONALE: LEODORI PRESIDENTE Si e’ insediato oggi il nuovo Consiglio regionale del Lazio. Alla terza votazione Daniele Leodori e’ stato riconfermato presidente del Consiglio con 29 voti su 50. “Ringrazio la fiducia del Consiglio, la mia sara’ una presidenza imparziale” ha detto Leodori. Come vice presidenti sono stati eletti Devid Porrello, consigliere del Movimento 5 Stelle, e Adriano ...