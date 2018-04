Tennis | WTA Rabat 2018 | Sara Errani batte Zarina Diyas e passa al secondo turno

Tennis - Ranking WTA (30 aprile) : Simona Halep sempre prima. Camila Giorgi numero uno azzurra : Tutto invariato questa settimana nella top ten del Ranking WTA. Al comando c’è sempre Simona Halep davanti alla danese Caroline Wozniacki e alla spagnola Garbine Muguruza. Camila Giorgi resta la numero uno d’Italia in 58esima posizione. Tra le prime cento c’è anche Sara Errani, che recupera quattro posizioni rispetto alla scorsa settimana. Il Ranking WTA aggiornato al 30 Aprile RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN ...

Tennis - WTA Istanbul 2018 : Sara Errani lotta ma viene sconfitta da Caroline Wozniacki : Una Sara Errani combattiva esce di scena nel secondo turno del torneo WTA di Istanbul. L’azzurra è stata sconfitta dalla danese Caroline Wozniacki, numero due del mondo, in tre set con il punteggio di 5-7 6-3 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Nel primo set è l’azzurra ad ottenere per prima il break, strappando il servizio all’avversaria nel quinto game. Sarita sale a condurre anche per 5-2 dopo aver ottenuto il break anche nel ...

Tennis - WTA Istanbul 2018 : Sara Errani batte in due set la belga Kirsten Flipkens e passa agli ottavi : Sara Errani vendica la brutta sconfitta patita in Fed Cup e nel primo turno del torneo WTA International di Istanbul fa fuori una belga: si tratta di Kirsten Flipkens, che comunque a Genova era scesa in campo soltanto in doppio a punteggio ormai acquisito. Sulla terra battuta turca l’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-3 6-4 in 86 minuti di gioco. agli ottavi l’italiana affronterà la numero uno del tabellone, la danese ...

Tennis - classifiche Atp e Wta : Nadal e Halep leader : Bel salto in avanti per Cecchinato , +8, 92º, che nel Masters 1000 monegasco ha raggiunto il secondo turno mentre rientra fra i primo 100 al mondo Fabbiano , in semifinale nel Challenger di ...

Tennis - ranking WTA (16 aprile 2018) : nessuna variazione tra le prime dieci. Fuori dalle prime 100 Francesca Schiavone : Settimana interlocutoria per le posizioni di vertice del Tennis femminile mondiale: la top 10 del ranking WTA resta invariata, senza registrare alcuna variazione in termini di punteggi. La romena Simona Halep conserva così 1350 punti di vantaggio sula danese Caroline Wozniacki. Nel prossimo weekend ci sarà la Fed Cup, quindi la classifica resterà praticamente ferma anche lunedì prossimo. ranking WTA al 16/4/18 (Top 10) 1 Simona Halep (Romania) ...

Tennis - WTA Lugano 2018 : Camila Giorgi eliminata ai quarti dalla bielorussa Sabalenka : Finisce ai quarti di finale il cammino di Camila Giorgi nel torneo WTA di Lugano. La 26enne di Macerata è stata sconfitta in due set dalla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 61 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-0 dopo poco più di un’ora di gioco. Sabalenka scappa subito ad inizio primo set sul 3-0, complice anche un doppio fallo di Giorgi sulla palla break nel secondo game. Un break decisivo perché la bielorussa non concede ...

Tennis - Wta Lugano : Giorgi ai quarti : ROMA - Camila Giorgi ha centrato l'ingresso nei quarti di finale del ' Samsung Open ', nuovo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sulla terra rossa di Lugano , in ...

Tennis - WTA Lugano 2018 : Camila Giorgi strapazza la belga Alison Van Uytvanck e passa ai quarti : Ottime notizie da Lugano: non solo la pioggia ha finalmente dato una tregua permettendo la ripresa del torneo WTA International di Tennis, ma, soprattutto, la nostra Camila Giorgi ha strapazzato la belga Alison Van Uytvanck, nel match sospeso ieri per pioggia dopo 21′, passando al prossimo turno. Il punteggio finale recita 6-2 6-1 in 70′ di gioco. Ai quarti l’azzurra sfiderà la bielorussa Aryna Sabalenka. Ieri, dopo i primi ...

Tennis - WTA Bogotà 2018 : Jasmine Paolini eliminata al secondo turno dalla colombiana Arango : Jasmine Paolini perde una grande occasione di qualificarsi per la prima volta in carriera per i quarti di finale di un torneo WTA. La Tennista toscana è stata sconfitta nel secondo turno a Bogotà dalla colombiana Emiliana Arango, numero 510 del mondo e presente nel torneo grazie ad una wild card, in due set con il punteggio di 7-6 6-1 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Nel primo set Paolini deve subito affrontare tre palle break nel terzo ...

Tennis - Wta : Lugano - Camila Giorgi batte Kristyna Pliskova 6-3 6-2 : La meno forte delle Pliskova, numero 70 al mondo , con best ranking al 35, ha potuto solo fare da comparsa di fronte a una Giorgi in giornata positiva, aiutata pure dagli errori gratuiti della sua ...

Tennis - Wta Lugano : esordio vincente per la Giorgi : TORINO - Dopo 24 ore di ritardo a causa della pioggia, esordio positivo per Camila Giorgi nel ' Samsung Open ', neo nato Wta International in corso sulla terra rossa di Lugano , in Svizzera , nel ...

Tennis - WTA Lugano 2018 : Camila Giorgi spazza via Kristyna Pliskova ed accede al secondo turno : Camila Giorgi inizia come meglio non poteva il torneo WTA International di Lugano, in Svizzera: dopo il rinvio di ieri per pioggia, oggi, nella sfida di primo turno contro la ceca Kristyna Pliskova, la marchigiana si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. La prossima sfida vedrà opposta l’azzurra alla belga Alison Van Uytvanck, numero 9 del seeding. Nel primo set, dopo i primi game ...

Tennis - WTA Bogotà : prima vittoria in carriera per Jasmine Paolini. Ko in due set l’australiana Cabrera : Jasmine Paolini centra la prima vittoria in carriera nel circuito WTA. Nel torneo di Bogotà la 21enne di Castelnuovo di Garfagnana supera in due rapidi set (6-0 6-2) l’australiana Lizette Cabrera, numero 159 del mondo, dopo poco più di un’ora di gioco. Inizio di partita perfetto della 21enne di Castelnuovo di Garfagnana, che strappa a zero il servizio all’avversaria nel secondo game. Un vero e proprio monologo ...