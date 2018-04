T Imerese | De Palma | governo irresponsabile | urge tavolo al Mise 2

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) (AdnKronos) – Per De, “è’un disastro visto che ad essere interessati sono circa mille lavoratori dell’area di Termini, ma rischiano tutti i lavoratori di Blutec. Tutto starebbe per saltare se le intese sottoscritte a dicembre del 2014 fossero nulle. èa seguito delle notizie non avere ancora la convocazionente delda parte del Ministro dello sviluppo economico per avere chiarezza di quanto sta accadendo. Non rimaniamo in attesa: un’assemblea di lavoratori nel Municipio di Terminista decidendo le iniziative da intraprendere fino a che non sarà affrontata la situazione dal”, conclude De. L'articolo T.: Deal(2) Meteo Web.