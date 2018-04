: Morti 4 alpinisti sulle Alpi Svizzere. C'erano anche italiani nel gruppo di 14 persone bloccato da una bufera nella… - cappeIIaiomatto : Morti 4 alpinisti sulle Alpi Svizzere. C'erano anche italiani nel gruppo di 14 persone bloccato da una bufera nella… - Menikk : Con la montagna non si deve mai scherzare ! MAI ! Svizzera, alpinisti non raggiungono rifugio e dormono al freddo:… - Djesybig : RT @Agenzia_Ansa: Morti 4 alpinisti sulle Alpi Svizzere. C'erano anche italiani nel gruppo di 14 persone bloccato da una bufera nella notte… -

Quattronisti sonoe altri 5 sono rimastigravemente, dopo aver trascorso una notte al gelo a 3.200 metri di altitudine sullesvizzere Il gruppo formato da 14nisti di nazionalità italiana, francese e tedesca è stato trovato stamane dai soccorritori. Erano impegnati su un percorso a Pigne d'Arolla quando sono stati sorpresi da una tempesta. Tre di loro sonodopo l'arrivo in ospedale, 5 lottano tra la vita e la morte. Gli altri non sono in pericolo di vita, riferiscono i media locali.(Di lunedì 30 aprile 2018)