Svizzera | non raggiungono il rifugio e dormono all' addiaccio | 4 alpinisti morti

Non è malato ma vuole morire. Chi è l’uomo di 104 anni che ha scelto l’eutanasia in Svizzera : David Goodall è il più anziano scienziato dell’Australia. "Sono molto dispiaciuto di aver raggiunto quest'età" ha detto in occasione del suo 140esimo compleanno. Sta bene, ma ormai è stanco di vivere. Per questo motivo presto si recherà a Basilea per sottoporsi a suicidio assistito.Continua a leggere

Non è malato ma vuole morire. Chi è l’uomo di 104 anni che ha scelto l’eutanasia in Svizzera : Non è malato ma vuole morire. Chi è l’uomo di 104 anni che ha scelto l’eutanasia in Svizzera David Goodall è il più anziano scienziato dell’Australia. “Sono molto dispiaciuto di aver raggiunto quest’età” ha detto in occasione del suo 140esimo compleanno. Sta bene, ma ormai è stanco di vivere. Per questo motivo presto si recherà […]

Bourgeois : Svizzera-Mercosur - agricoltura non sia moneta di scambio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Cicogne : sempre più presenti in Svizzera - ma alcune non migrano più : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Catalogna : esiliata Rovira non esclude asilo in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Carles Puidgemont : non chiederò asilo alla Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Perché la Svizzera non ha - ancora - firmato il trattato per la proibizione delle armi nucleari? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

Svizzera - vince il No al referendum per abolire il canone tv Video : Un appuntamento che la #Svizzera attendeva da più di due anni: il #referendum sull’abolizione del canone tv. Ebbene, il 71,6% dei votanti ha detto No, stando alle proiezioni dell’istituto demoscopico Gfs.bern. I cittadini svizzeri hanno scelto di continuare a pagare l’imposta per il servizio pubblico, attorno ai 400 euro annui, che consentira' alla Ssr Societa' Svizzera di Radiotelevisione il normale svolgimento delle attivita', opponendosi ...

Svizzera - vince il No al referendum per abolire il canone tv : Un appuntamento che la Svizzera attendeva da più di due anni: il referendum sull’abolizione del canone tv. Ebbene, il 71,6% dei votanti ha detto No, stando alle proiezioni dell’istituto demoscopico Gfs.bern....Continua a leggere

La Svizzera ha votato per tenersi il canone della radiotelevisione pubblica : Il 71 per cento dei votanti si è espresso contro la sua abolizione, nonostante sia il più costoso d'Europa The post La Svizzera ha votato per tenersi il canone della radiotelevisione pubblica appeared first on Il Post.

Svizzera - bocciato il referendum per l’abolizione del canone tv : Svizzera, bocciato il referendum per l’abolizione del canone tv L’iniziativa”No Billag” che voleva abolire il canone tv, è statanettamente bocciata da una consistente maggioranza deicittadini elvetici e da tutti e 26 i cantoni Continua a leggere L'articolo Svizzera, bocciato il referendum per l’abolizione del canone tv è su NewsGo.

La Svizzera boccia il referendum per l'abolizione del canone tv : Seggi aperti anche in Svizzera dove oggi gli elettori sono stati chiamati a votare sull'abolizione del canone radiotelevisivo. Con un referendum gli svizzeri hanno deciso di mantenere l'attuale sistema di finanziamento delle emittenti radiotelevisive pubbliche tramite un canone di 392 euro l'anno.Il referendum ha visto l’affermazione dei "no" con una percentuale che supera largamente il 70% dei ...

Svizzera - netto "no" all'abolizione del canone tv : Promossa dalla destra elvetica, l'iniziativa giudicava il canone come una tassa che limita la libertà di ogni individuo e la concorrenza sul mercato dei media. Contro l'iniziativa si erano schierate tutte le associazioni italiane in Svizzera, quelle degli svizzeri all'estero oltre al Forum per l'italiano in Svizzera

Svizzera - no ad abolizione canone Tv : 16.50 Nel referendum per l'abolizione del canone per la Radio-Tv pubblica in Svizzera chiara vittoria dei No nelle urne. La maggioranza dei 26 cantoni e semi cantoni ha respinto la proposta con percentuali dal 78,3% al 62,7%. In Svizzera il canone che finanzia la radio televisione pubblica Ssr è tra i più cari in Europa: 451 franchi pari a 392 euro. Il prossimo anno sarà abbassato, ma sarà pagato da tutti perchè le autorità hanno stabilito ...