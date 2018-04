Svizzera - guida italiana muore insieme a 3 alpinisti dopo una notte al gelo in alta montagna - altri cinque gravissimi : ROMA - Nove morti: pesantissimo il tributo di vite chiesto dalle Alpi in meno di 24 ore. Tra le vittime anche una guida alpina italiana. L'episodio più drammatico sulle Alpi...

Nove vittime del maltempo sulle Alpi tra Svizzera - Francia e Monte Rosa. Tra loro una guida italiana : La tempesta sulle Alpi svizzere ha colto di sorpresa un gruppo formato da 14 Alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Quattro i morti, 5 le persone gravi per ipotermia. Tra le vittime anche la guida Alpina italiana Marco Castiglioni. Morti inoltre sul Monte Monch 2 Alpinisti svizzeri. Altre due vittime in Francia e una in Italia, sul versante Sud del Monte Rosa

Svizzera - 6 escursionisti morti : c’è anche una guida italiana. Sorpresi da una bufera di neve - hanno trascorso la notte al gelo : Non sono riusciti a raggiungere il rifugio perché Sorpresi da una bufera di neve. Un imprevisto che è costato la vita a 6 escursionisti, quattro sciatori e due scalatori, mentre altri 5 lottano tra la vita e la morte. Una delle vittime è una guida alpina italiana, Marco Castiglioni, comasco di 59 anni, che conduceva il gruppo intrappolato dal gelo. Gli undici facevano parte di una cordata di 14 persone di nazionalità italiana, francese e tedesca ...

Svizzera : italiano guida in autostrada in contromano per quasi 100 Km e 4 cantoni : Bizzarra e pericolosissima avventura per un italiano esidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia ...