Svizzera | 4 alpinisti morti congelati a 3mila metri Tempesta gelo impedisce di

Svizzera - non raggiungono il rifugio e dormono all’addiaccio : 4 alpinisti morti : Svizzera , non raggiungono il rifugio e dormono all’addiaccio: 4 alpinisti morti Quattro persone sono morte e altrecinque sono rimaste ferite gravemente sulle Alpi Svizzere, dopoaver trascorso la notte al gelo. Lo ha reso noto la polizia delcantone Vallese. I soccorritori hanno trovato stamane il gruppo,formato da 14 alpinisti di nazionalita’ italiana, francese etedesca. Continua a […]

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Svizzera : valanga travolge 10 alpinisti in cantone Vallese (18 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Iran, aereo di linea precipita, morti i 66 a bordo. Israele vs Iran, Netanyahu attacca droni. valanga in Svizzera 10 alpinisti travolti (18 febbraio 2018).(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:55:00 GMT)