ilfattoquotidiano

: Svezia, accuse al fotografo Arnault: “Ha molestato la futura regina Victoria” - erregi69 : Svezia, accuse al fotografo Arnault: “Ha molestato la futura regina Victoria” - LOpinabile : Le accuse hanno provocato le dimissioni della segretaria permanente dell’Accademia Sara Danius e l’abbandono di sei… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) In passato diciotto donne lo avevano denunciato per aggressione e violenza sessuale tra il 1996 e il 2017. E ora ilfrancese Jean-Claudeè accusato anche di avere “palpeggiato” Victoria, la principessa ereditaria di. L’episodio, scrive il quotidiano svedese Svenska Dagbladet, risale al 2006 durante un evento all’Accademia svedese, l’ente che assegna il premio Nobel per la letteratura. E ora, per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale, l’assegnazione del riconoscimento annuale è a rischio. L’uomo, infatti, è sposato con la poetessa Katarina Frostenson, membro dell’ente, e partecipa abitualmente agli eventi dell’Accademia. Un legame che, dopo ledi molestie, ha provocato dimissioni a catena – teoricamente non possibili, perché l’incarico è a vita -, proteste per la mancata rimozione ...