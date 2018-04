Suzuki Swift Sport | la prova de Il Fatto it – Il segreto è la leggerezza – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 aprile 2018) “Aggiungi cavalli e andrai forte in rettilineo, togli peso e andrai forte ovunque”: lo diceva Colin Chapman, fondatore della Lotus. Un concetto che piace molto agli ingegneri giapponesi della: per l’ultima edizione della, il modello più frizzante della loro compatta di taglia urbana, i tecnici hanno puntato soprattutto sul contenimento della massa. Così la terza generazione di, che nel frattempo è diventata più bassa e più larga, fa fermare l’ago della bilancia a 975 Kg, 80 in meno del modello precedente. La potenza, invece rimane invariata, a quota 140 Cv: tuttavia il vecchio quattro cilindri 1.6 aspirato ha lasciato spazio al nuovo 1.4 turbo a iniezione diretta, che vanta una coppia di 230 Nm, 70 in più che in passato. Ne risulta un rapporto peso/coppia motrice di 4.2 kg/ Nm, tra i migliori della categoria (il modello precedente si fermava a 6.2 ...