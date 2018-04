Suri Cruise cresce bene con mamma Katie Holmes

vanityfair

: Suri Cruise, ennesimo compleanno senza papà Tom - SilviaCantoia : Suri Cruise, ennesimo compleanno senza papà Tom - Radio105 : E a quanto pare manca al compleanno della figlia da ben 5 anni ?????? #TomCruise #SuriCruise #BuonCompleanno - Bertons36 : Tom Cruise non si è presentato al compleanno della figlia Suri -

(Di lunedì 30 aprile 2018) «Desidero che la mia piccolina abbia una vita serena e normale»,, 39 anni, l’aveva detto ai tempi del divorzio da Tom, datato estate 2012, e ha mantenuto la promessa. Oggi, 12 anni appena compiuti (il 18 aprile, ndr), si prepara all’adolescenza lontano dai riflettori. Negli ultimi anni ha sostituito i tacchi e i trucchi con abiti colorati, e gli elicotteri, che la portavano avanti e indietro per Los Angeles, con corse per le strade di New York. Come in questi scatti, in compagnia di, in attesa di un taxi. LEGGI ANCHE, primapoi l'amore Praticamente zero anche i red carpet o gli scatti via social, a eccezione di qualche rara foto sul profilo dell’attrice, che ha appena festeggiato i 20 anni dal debutto in Dawson’s Creek.e figlia, non solo si somigliano, ma sono molto unite. Papà Tom, a dar retta ad ...