Sud Africa | sistema di allarme high-tech per bloccare i bracconieri

Sudafrica 'deluso' da Iaaf : I nuovi parametri dettati dalla Iaaf sui livelli di testosterone ammessi per le atlete potrebbero essere impugnate davanti al Tribunale di arbitrato dello sport, sia da Semenya sia dagli organismi ...

Giro d’Italia 2018 : la possibile sorpresa Louis Meintjes. Un Sudafricano per la classifica generale : “L’ultimo paio di mesi sono stati davvero alti e bassi in termini di allenamento. A volte mi sento bene, ma altre volte non è così bello, come se non fossi al top. Anche se non ho ottenuto i migliori risultati, mi sentivo abbastanza pronto per tutto. Ma devo ancora fare un passo in avanti per tornare nel gruppo di testa e prepararmi per il Giro” queste le parole di Louis Meintjes, sudafricano e capitano della Dimension Data, ...

Eroi Mondiali : Beckham - dal rosso di Francia ’98 all’infortunio prima di Sudafrica 2010 : Eroi Mondiali: Beckham, dal rosso di Francia ’98 all’infortunio prima di Sudafrica 2010 Simbolo dell’Inghilterra da metà anni ’90 in poi, David Beckham ha un rapporto da amore-odio con i Mondiali. Lo Spice Boy ha ha vinto di tutto con Manchester United e Real Madrid, per poi finire ai Los Angeles Galaxy e al Milan […]

Rinnovabili - Sudafrica : Building Energy firma due accordi per la costruzione di un parco eolico a Roggeveld e di un impianto mini-idroelettrico nel Free State : Building Energy, multinazionale italiana che opera come Global Integrated IPP nel mercato delle energie Rinnovabili, ha firmato a Joannesburg due Power Purchase Agreement con il Governo Sudafricano per la costruzione e la gestione di un impianto eolico da 147 MW a Roggeveld e di un impianto mini-idroelettrico da 4,7 MW nel Free State. Le firme dei due PPA sono avvenute alla presenza del Ministro Sudafricano dell’Energia, Jeff Radebe e di Matteo ...

B.Y.O.B. : tutta la bellezza del Sudafrica nel video con i surfer Quiksilver : ... ammirando onde grandiose ed entrando in contatto con un ecosistema fra i più vari e spettacolari del mondo. "B.Y.O.B." racconta l'esperienza vissuta dai rider Quiksilver fra architetture urbane dal ...

Un po’ di foto dalla Settimana della moda in Sudafrica : Si è tenuta a Johannesburg, una delle nuove città della moda in Africa, dal 10 al 15 aprile The post Un po’ di foto dalla Settimana della moda in Sudafrica appeared first on Il Post.

Poesia del nuovo Sudafrica alla libreria Friuli : Time For Africa, nel quadro del progetto cofinanziato dalla Regione FVG 'Marikana: lo sport e l'arte contro l'emarginazione sociale' e per ricordare il centenario della nascita di Nelson Mandela ha ...

Sudafrica - padre getta la figlia di un anno dal tetto : presa al volo | Foto : Sudafrica, padre getta la figlia di un anno dal tetto: presa al volo | Foto L’uomo protestava contro l’abbattimento della sua casa Continua a leggere

Roma VIII - la Juniores sfida un college Sudafricano : Roma - Un lunedì particolare quello della Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di Daniele Polletta hanno avuto l'occasione di ospitare un college sudafricano per un test amichevole molto ...

Roma VIII calcio (Juniores prov.) : Sfida a un college Sudafricano : Roma – Un lunedì particolare quello della Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Daniele Polletta hanno avuto l’occasione di ospitare un college sudafricano per un test amichevole molto particolare. “Un’idea nata dalla prima squadra della Res Roma femminile che fa attività nel nostro impianto e spesso organizza delle sfide internazionali – spiega l’allenatore capitolino -. Per l’occasione ci hanno chiesto se ...

La Corte Suprema del Sudafrica ha respinto la richiesta di revisione della condanna per Oscar Pistorius : La Corte Suprema del Sudafrica ha respinto la richiesta di appello di Oscar Pistorius, che aveva presentato domanda per la revisione della condanna a 13 anni di carcere per l’uccisione della compagna Reeva Steenkamp nel 2013. Pistorius aveva chiesto che The post La Corte Suprema del Sudafrica ha respinto la richiesta di revisione della condanna per Oscar Pistorius appeared first on Il Post.

Rugby a 7 - World Series Hong Kong 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - il Sudafrica resta in vetta alla classifica : Nel pomeriggio italiano si è conclusa ad Hong Kong, la settima tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano il Kenya per 24-12. Al terzo posto il Sudafrica, che batte la Nuova Zelanda per 29-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto l’Argentina, che supera gli USA per 14-12. Il settimo posto va a pari merito a Spagna e Scozia. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono ...

Trattamento da fuoriclasse per il Sudafricano : Leggi la cronaca di FemiCz Rovigo - I Medicei leggi le interviste a Joe McDonnell, Azzi, Barion e Muccignat leggi l'articolo sugli sponsor allo stadio Rovigo - Emozioni forti, prima, durante e anche ...

Mondo TV - sottoscritto nuovo contratto di licenza in Sudafrica : Mondo TV ha sottoscritto un contratto di licenza con l'emittente pubblica nazionale Sudafricana South African Broadcasting Corporation. La licenza ha ad oggetto i diritti di trasmissione free-to-air ...