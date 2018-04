Stress | aumenta con il caldo Colpa di un ormone | il cortisolo tende a crescere nei mesi

Salute : l’ormone dello Stress aumenta in estate : Il cortisolo, spesso chiamato ormone dello stress, poiché viene rilasciato nel sangue durante situazioni di stress, aiuta a regolare i livelli corporei di zuccheri e fluidi. l’ormone aiuta anche a ridurre l’infiammazione ed è importante per mantenere la Salute generale. I livelli di cortisolo generalmente sono più alti al mattino e diminuiscono gradualmente durante la giornata. Alla sera sono più bassi per mantenere le abitudini sane legate al ...

Diminuire lo Stress aumentando il piacere degli spazi domestici - in due parole : Giardini Verticali : In un mondo frenetico come il nostro non siamo più abituati ad apprezzare il bello delle piccole cose. Il verde,