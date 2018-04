Strage Bologna | le lettere del cordoglio

Bari - marciapiede rotto e pino ingombrante : problemi per auto e pedoni in via Caduti Strage di Bologna : Da qualche tempo l'incrocio fra via Caduti Strage di Bologna e corso Alcide de Gasperi da più di qualche grattacapo a automobilisti e pedoni costretti a fare i conti con due 'grossi problemi. Il primo ...

Strage dei migranti del 3 ottobre 2013 - la memoria in un parco a Bologna : Roma, 13 apr. , askanews, Il 3 ottobre del 2013 una imbarcazione libica colma di migranti affondò a circa 800 metri da Lampedusa. I morti accertati furono 368 e circa 20 i dispersi presunti. Fu una ...

Strage di Bologna - no alla «pista palestinese» nel processo a Cavallini : Non testimonieranno, quindi, il terrorista internazionale Ilich Ramirez Sanchez, detto `Carlos´ e l'ex senatore Carlo Giovanardi. Esclusi anche due testimoni di parte civile, l'ex estremista di destra ...

Strage di Bologna - i giudici escludono Carlos dai testi : la “pista palestinese” resta fuori dal processo a Cavallini : Niente “pista palestinese” nell’ultimo processo sulla Strage di Bologna. Lo hanno deciso i giudici della corte d’Assise del capoluogo emiliano, escludendo i testimoni indicati dalla difesa di Gilberto Cavallini, l’ex Nar accusato a 38 anni di distanza di concorso nella Strage del 2 agosto 1980. Per sostenere l’ipotesi alternativa della verità giudiziaria, i legali dell’ex estremista nero volevano ascoltare ...

Strage di Bologna - i pm : “Responsabilità di Cavallini da lettura di sentenze irrevocabili. Aveva ruolo apicale nei Nar” : A 38 anni dalla Strage di Bologna è iniziato un nuovo processo per la Strage di Bologna in cui è imputato l’ex Nar Gilberto Cavallini. La responsabilità attribuita di concorso si ricava dalla “lettura combinata delle sentenze irrevocabili” emesse nei suoi confronti per altri delitti e nei confronti dei suoi presunti complici, Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini per l’attentato del 2 agosto del 1980. ...

Strage Bologna - Bolognesi : “Passo avanti per la verità. Sempre che la si voglia trovare davvero” : “Il nostro stato d’animo è positivo perché c’è la possibilità di fare un passo avanti per la verità. Qui però bisogna vedere se la verità si vuole o meno, non tanto per questo processo ma per altre situazioni”. A parlare è Paolo Bolognesi, deputato uscente e presidente dell’associazione delle vittime della Strage del 2 Agosto, all’ingresso del Tribunale di Bologna, dove oggi comincia il processo a Gilberto ...

Strage Bologna - via a processo Cavallini : ANSA, - Bologna, 20 MAR - A quasi 38 anni dal più grave attentato italiano del dopoguerra, prende il via un nuovo processo sull'esplosione alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, 85 morti e 200 ...

Strage di Bologna - anche Mario Mori tra testi nel processo a Cavallini : Il generale dei carabinieri Mario Mori, che nel 1980 indagò sui Nar, Carlo Maria Maggi, storico leader del gruppo neofascista Ordine Nuovo e condannato con l'accusa di essere il mandante della Strage ...

Strage di Bologna - Mambro - Fioravanti e Ciavardini in aula come testimoni : Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, terroristi condannati in via definitiva per la Strage della stazione di Bologna, saranno di nuovo convocati in tribunale, in un ...