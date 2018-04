Stiamo per tornare a votare a giugno?

Rosy Abate - la seconda stagione si farà. Giulia Michelini : ‘Stiamo lavorando per voi’ : Il copione con scritto” Rosy Abate, stagione II” c’è, la seconda serie della fortunata fiction campione di ascolti si farà. A confermarlo ufficialmente è la protagonista, l’attrice Giulia Michielini (qui CHI E’), che gli ammiratori possono anche seguire il sabato sera su Canale 5 nelle vesti di commissaria esterna di Amici di Maria De Filppi. #GiuliaMichelini ha un messaggio per voi. #RosyAbate #Taodue ...

Questore Napoli : 'Ci Stiamo già preparando per la festa scudetto' : TORINO - ' Credo che ci saranno 2800 napoletani a Firenze. Abbiamo una squadra che dà sostegno e assistenza alle questure che ospitano gli eventi ed è un protocollo ordinario per un contributo ...

Rosy Abate - la seconda stagione si farà. Giulia Michelini : ‘Stiamo lavorando per voi’ : Il copione con scritto” Rosy Abate, stagione II” c’è, la seconda serie della fortunata fiction campione di ascolti si farà. A confermarlo ufficialmente è la protagonista, l’attrice Giulia Michielini (qui CHI E’), che gli ammiratori possono anche seguire il sabato sera su Canale 5 nelle vesti di commissaria esterna di Amici di Maria De Filppi. #GiuliaMichelini ha un messaggio per voi. #RosyAbate #Taodue ...

Rosy Abate - la seconda stagione si farà. Giulia Michielini : ‘Stiamo lavorando per voi’ : Il copione con scritto” Rosy Abate, stagione II” c’è, la seconda serie della fortunata fiction campione di ascolti si farà. A confermarlo ufficialmente è la protagonista, l’attrice Giulia Michielini (qui CHI E’), che gli ammiratori possono anche seguire il sabato sera su Canale 5 nelle vesti di commissaria esterna di Amici di Maria De Filppi. #GiuliaMichelini ha un messaggio per voi. #RosyAbate #Taodue ...

Nintendo : "non Stiamo cercando consapevolmente di innovare - Stiamo cercando di trovare modi per rendere felici le persone" : The Guardian ha pubblicato un'intervista con Shinya Takahashi, il General Manager della divisione Entertainment Planning & Development di Nintendo. Nell'intervista, si discute principalmente del concetto dietro a Nintendo Labo recentemente annunciato da Nintendo e in arrivo venerdì 27 aprile in Europa. Durante l'intervista Takahashi ha dichiarato che Nintendo non sta cercando consciamente di innovare, ma il vero intento è quello di rendere ...

Transito lavoratori MessinaServizi - Cgil : 'ReStiamo in attesa che l'Amministrazione sciolga tutte le questioni ancora aperte' : Sono loro i veri protagonisti della vertenza ancor più di chi ha espresso la volontà politica di costituire la nuova società e che con il loro coraggio si sono fatti carico anche dei colleghi che ...

Milan - Gattuso : "Stiamo bene ma serve una prova super. Reina? Oggi me ne frego" : Sono fiero di Donnarumma, ha l'obbligo di provare a diventare il portiere più forte al mondo, la serietà non gli manca. Gli dico di non abbattersi mai, da parte nostra c'è affetto e grande protezione.

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...

Bologna - Fenucci : "Stiamo crescendo - un giorno arriveremo in Europa per restarci" : L'amministratore delegato, ospite del Pallone nel 7, ha fatto il punto della situazione in casa Bologna: "Lavoro di Donadoni in linea con gli obiettivi"

Risolvere i problemi di memoria per Huawei P9 Lite : spoStiamo le app su memoria esterna : In questi mesi si sono susseguite le segnalazioni da parte di utenti che hanno riscontrato problemi di memoria interna con il proprio Huawei P9 Lite. Limitate le capacità di quello che ancora oggi possiamo definire uno smartphone molto popolare in Italia, al punto che in passato vi abbiamo consigliato l'utilizzo di un'app per provare a spostare le applicazioni su una memoria esterna. La guida in questione venne apprezzata parecchio, al punto da ...

Scopriamo come Stiamo semplicemente guardando il nostro volto : riconoscere i segnali per stare bene : Non serve un medico per identificare i segnali che il nostro corpo ci manda, guardando direttamente il nostro volto. Infatti ogni patologia o malessere viene individuato sul visto attraverso diversi segnali che oggi impariamo a leggere. I dottori stessi sanno come stanno i propri pazienti semplicemente guardando i loro cambiamenti… certo non per tutto vale questa regola! Diciamo però che determinati segnali indicano se c’è qualcosa ...

"Noi terroni Stiamo morendo di tumore - ma non perdiamo la dignità. La mia gente per salvarsi deve curarsi al Nord" : Ospedali fatiscenti, mancanza di strutture, personale incompetente, infiltrazioni mafiose. E poi ancora, la crescita esponenziale di malati di tumore, nessuna indagine sulle possibili cause, la fuga verso il Nord per curarsi. È questa la fotografia della situazione sanitaria nel Meridione che Alice Mafrica, 31 anni, calabrese, ha denunciato in un post su Facebook, diventato ben presto popolare. Nata e cresciuta a Melito di Porto Salvo, il ...

Fedez : "Non è giusto giudicarci perché poStiamo foto di nostro figlio. Un bravo genitore non si riconosce da questo" : "È vero, un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social o meno, esattamente come non può scegliere se essere battezzato". In una storia apparsa sul suo profilo Instagram, Fedez risponde a chi accusa lui e Chiara Ferragni di sovraesporre mediaticamente il figlio, postando le sue foto online. Il cantante rivendica il diritto di condividere "una gioia così grande", come "farebbe qualsiasi famiglia della ...

Blitz Bardonecchia - ce la Stiamo prendendo con la Francia perché non vogliamo i migranti in Italia : Di nuovo la Valsusa al centro dell’attenzione. Questa volta non per il Treno ad alta velocità – tema che però potrebbe tornare di grande attualità se si forma un governo con Movimento 5 stelle – ma per le tensioni di frontiera con la Francia sui migranti. La prepotente azione dei doganieri francesi a Bardonecchia, infatti, ha suscitato così tante reazioni perché è avvenuta in un contesto – forse un crescendo – di ...