Stati uniti - PMI Chicago cresce meno del previsto in aprile : Non c'è una ripresa apprezzabile per l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di aprile, l'indice PMI Chicago si è attestato a 57,6 punti dai 57,4 punti del mese precedente . Il dato è ...

Stati uniti - consumi accelerano a marzo ma cresce anche l'inflazione : accelerano i consumi delle famiglie americane , risultando in linea con le aspettative, ma anche l'inflaizone allunga, spingendosi molto vicina al target del 2% fissato dalla Fed. Secondo il Bureau of ...

Perché le auto cinesi invaderanno presto Europa e Stati Uniti : L’obiettivo del paese è ripetere il miracolo avvenuto con gli smartphone: approfittare del salto tecnologico e dominare un comparto manifatturiero. Anche per questo sono Stati rimossi i limiti agli investimenti stranieri: da quest’anno per le auto non sarà più obbligatorio avere un socio locale al 50%, dal 2020 anche per i veicoli commerciali...

Magnaghi Aeronautica cresce negli Stati uniti e acquisisce la Hsm-Blair : Il gruppo italiano aerospaziale Magnaghi Aeronautica si espande negli Stati Uniti. La società con base a Napoli ha completato l'acquisizione del 100% della Hsm-Blair, azienda americana specializzata ...

Stati uniti - Pompeo nuovo segretario di Stato/ "Improbabile USA mantengano accordo con Iran" : Stati Uniti, Pompeo nuovo segretario di Stato: oggi è a Bruxelles per il vertice Nato. Le ultime notizie sull'ex direttore della Cia: ieri la conferma della nomina dal Senato(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 00:13:00 GMT)

Nato : ministeriale Esteri a Bruxelles - segretario Usa Pompeo riafferma impegno Stati uniti verso Alleanza : Bruxelles, 27 apr 20:02 - , Agenzia Nova, - La Russia, la politica della porta aperta, l'Iran: sono Stati questi i punti principali dell'incontro dei ministri degli Esteri della Nato,... , Beb,

Stati uniti - economia decelera ma non delude : Nel primo trimestre 2018, decelera l'economia americana.. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica questa Statistica, il PIL americano è cresciuto del 2,3% rispetto al

Huawei sotto inchiesta degli Stati uniti per vendite illegali in Iran : Huawei potrebbe essere la seconda azienda cinese, dopo ZTE, a ricevere un duro colpo alle sue vendite negli Stati Uniti e a non poter acquistare forniture da aziende statunitensi. Lo riporta il Wall Street Journal con poche altre informazioni in merito. Huawei sotto indagine del Dipartimento di Giustizia Il Wall Street Journal ha riferito che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando su Huawei ed eventuali violazioni alle ...

C’è un caso lattuga negli Stati Uniti : Che ha portato alla più grande infezione da E. coli degli ultimi 12 anni che coinvolga più Stati: i casi sono almeno 84 The post C’è un caso lattuga negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Il Senato degli Stati uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato : Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato: ci sono Stati 57 voti a favore e 42 contrari. Pompeo, ex deputato Repubblicano eletto in Kansas, aveva iniziato il suo The post Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato appeared first on Il Post.