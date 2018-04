Stardew Valley lancia la beta del multiplayer

eurogamer

(Di lunedì 30 aprile 2018) Nel novembre dello scorso anno la sviluppatore di, Eric Barone, ci ha promesso l'arrivo del compartonel gioco, rimembra PCgamer.Ebbene nel gennaio di quest'anno abbiamo avuto qualche avvisaglia di questa modalità, e ora assieme all'aggiornamento 1.3 del gioco arriva finalmente ladella modalitàdi.Fino a quattro giocatori potranno connettersi per giocare assieme via Steam o LAN. Si lavorerà insieme per determinati obbiettivi di estrazione mineraria, pesca, combattimento, agricoltura e molto altro ancora.