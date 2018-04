Starbucks corre ai ripari dopo le accuse di razzismo

Starbucks - caffè corretto : Starbucks è il colosso americano che ha globalizzato il caffè e una serie di iconici prodotti collegati, proponendoli in un format di consumo replicabile in ogni angolo del mondo, e presto, in autunno, anche in Italia, che finora ha autarchicamente resistito alle lusinghe della "Starbucks experience". Non c'è sincero liberale che non aderisca alla missione civilizzatrice ...